Запад ставит ультиматум. Дожмут ли Путина и будет ли 30 дней мира в Украине

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Какой "ультиматум с 12 мая" выдвинули России?

Какие сроки и есть ли условия для прекращения огня?

Как реагируют у Путина на единый сигнал Запада?

Напугают ли его новые санкции?

Где слабое место Путина и ждать ли перемирия в Украине?

Что о 30-дневном перемирии говорили в Киеве

Сегодня в Киеве прошло заседание "коалиции решительных" при участии президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, британского и польского премьеров - Кира Стармера и Дональда Туска. Остальные лидеры присоединились в онлайн-формате.

После встречи на пресс-подходе президент Владимир Зеленский сделал громкое заявление.

"Мы договорились, что с понедельника, 12 мая, должно начаться полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Мы вместе требуем этого от России, мы знаем, что нас поддерживают США", - сказал он.

Зеленский подчеркнул: безусловное прекращение огня означает - без всяких условий. Фактически отвергнув позицию Кремля о перемирии только при условии приостановки мобилизации и поставок западного оружия. По мнению президента, это лишнее свидетельство желания Путина затянуть войну.

Прекращение огня на 30 дней должно быть всеобъемлющим: в воздухе, на море и на суше. Мониторить его будут США вместе с европейцами. В этот период должна работать дипломатия над определением основ устойчивого мира с Российской Федерацией. А ключевыми элементами гарантий безопасности останутся сильная армия и военный контингент партнеров.

Макрон и Стармер тоже отвергли требования Путина. Французский президент предупредил того, что пакет санкций уже готов. А британский премьер добавил: "Если Путин не вернется на путь мира, мы ответим. Вместе с президентом Трампом мы усилим нашу помощь Украине, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров".

Отметим, лидеры также созвонились с Дональдом Трампом. И его спецпосланник Кит Келлог в целом подтвердил позицию Белого дома: всеобъемлющее прекращение огня на 30 дней положит начало прекращению войны.

Что говорят о прекращении огня у Путина

Первым на сигналы из Киева отреагировал замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев. Он опубликовал пост с оскорблениями в адрес европейских лидеров и посоветовал "засунуть эти планы по миру", мягко говоря, куда подальше.

Пресс-секретарь Путина высказался более дипломатично. "Пугать нас этими санкциями - дело пустое", - сказал Дмитрий Песков.

По его словам, изолировать Россию сложно, поскольку "она составляет очень большую часть мира". Что касается диалога с главами западных государств, он подчеркнул, что Путин готов взаимодействовать с ними в той мере, в которой готовы они.

"Мы из Европы слышим много противоречивых заявлений. Они в целом носят скорее более конфронтационный характер, чем характер, ориентированный на все-таки попытки как-то реанимировать наши отношения", - пожаловался Песков.

Под вечер в эфире CNN он цинично заявил, что Путин якобы был готов к началу мирных переговоров "без предварительных условий". Но потом добавил, что Москва обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня.

Почему в ближайшее время могут начаться прямые переговоры

Путин вряд ли испугался новых санкций и, скорее всего, не даст конкретного ответа, на который рассчитывает Украина, уверен глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко.

"Максимум, на что россияне могут согласиться, - на начало переговоров", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

По его мнению, в лучшем случае российская сторона ответит на такое одностороннее объявление перемирия так же, как и украинская ответила на "парадное перемирие" с 8 по 10 мая. Официального "да" не будет, как и четкого "нет".

"Неофициально могут частично придерживаться прекращения огня в воздухе. С тактической точки зрения оптимальный для них вариант - это согласиться на начало переговоров, чтобы не вводили санкции. На требование они точно не дадут положительного ответа, но де-факто могут частично соблюдать перемирие. Хотя с высокой вероятностью активные бои на фронте продолжатся, во всяком случае на некоторых участках", - сказал политолог.

Собеседник прогнозирует, что переговоры могут начаться уже на следующей неделе. Причем переговоры прямые, между Украиной и Россией, в которых США сыграют роль посредника. И дело не в угрозах санкциями.

По словам Фесенко, новые санкции - это всего лишь инструмент. Путин может пойти на переговоры не потому, что боится удара по энергетическому сектору и банковской системе. Просто ему важнее сохранить перспективу контактов с Трампом.

"Для Путина очень важна эта перспектива. Именно это нужно использовать. Желание вести переговоры с Трампом - это слабое место Путина", - добавил политолог.