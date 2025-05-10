Келлог: 30-денне перемир'я стане початком кінця війни РФ проти України

Спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що повне припинення вогню на 30 днів стане початком завершення російсько-української війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

"Всеосяжне (повітряне, наземне, морське, інфраструктурне) припинення вогню на 30 днів покладе початок процесу закінчення найбільшої і найтривалішої війни в Європі з часів Другої світової війни", - написав Келлог.

Із чим пов'язаний пост Келлога

Реакція Келлога була зроблена відповіддю на пост міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, який написав про розмову "коаліції рішучих" із Трампом щодо досягнення миру. Зокрема, Сибіга зазначив, що Україна і всі союзники готові до повного і беззастережного припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи з понеділка 12 травня.

"Якщо Росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, міцне припинення вогню і кошторис зі зміцнення довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів", - написав глава МЗС України.

Також ми писали, що за підсумками сьогоднішньої зустрічі президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 30-денне припинення вогню має розпочатися вже 12 травня. Якщо ж Росія не погодиться на, тоді на країну чекають нові санкції.

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