Зеленський заявив Трампу: готові говорити з РФ, якщо буде перемир'я, - Axios

Президент Володимир Зеленський заявив американському лідеру Дональду Трампу про готовність України до прямих переговорів із Росією, якщо буде припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

За словами двох обізнаних джерел, меседж було передано під час сьогоднішньої розмови Зеленського та європейських лідерів із Трампом.

Зокрема, вони підкреслили, що в разі досягнення угоди про припинення вогню, Україна готова почати прямі мирні переговори з Росією. Але якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться від 30-денного припинення вогню, європейські країни запровадять нові санкції проти Росії.

"Трамп, схоже, був задоволений тим, що Україна прийняла угоду про припинення вогню і погодилася на прямі переговори з Росією", - повідомило одне з джерел.

Друге джерело сказало, що Трамп був радий почути, що всі вони підтримують його пропозицію.

"Тепер ми чекаємо дій Росії", - розповіло виданню друге джерело.