У Кремлі заявили, що розглянуть ідею перемир’я в Україні, яку підтримали європейські лідери та американський президент Дональд Трамп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Журналіст зазначив, що європейські лідери, які наразі перебувають у Києві на зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським, заявили про вимогу оголосити 30-денне припинення вогню з понеділка.

Водночас він зазначив, що Європа та США погрожують Росії масивними санкціями та стверджують, що президент Трамп підтримує цю ініціативу. У зв’язку з цим журналіст поцікавився, чи не вважають у Кремлі, що таким чином Росію намагаються загнати в кут.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков відповів, що не вважає це спробою тиску та згадав, що російський диктатор Володимир Путін кілька днів тому оголосив про "перемир'я" на три дні.

Він зауважив, що, на його думку, наразі Київ хоче, щоб три дні перетворилися на 30 днів.