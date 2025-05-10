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Зеленський готовий до будь-якого формату перемовин у разі перемир'я з РФ, - джерело

Україна, Субота 10 травня 2025 19:09
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Зеленський готовий до будь-якого формату перемовин у разі перемир'я з РФ, - джерело Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Мілан Лєліч

Президент України Володимир Зеленський готовий до будь-якого формату переговорів, якщо буде досягнуто безумовного припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело.

За даними проінформованого щодо прямих переговорів з РФ джерела РБК-Україна, Зеленський готовий до будь-якого формату переговорів у разі перемир'я з Росією.

"Президент завжди казав, що ми готові до будь-яких форматів переговорів", - заявило джерело.

Анонімний співрозмовник наголосив, що під час розмови з американським президентом Дональдом Трампом усі європейські учасники сказали йому, що підтримують припинення вогню.

"І це ж була пропозиція Трампа від початку, ще 11 березня в Саудівській Аравії - повний і безумовний cease-fire (припинення вогню, - ред.)", - додало джерело.

Водночас співрозмовник зауважив, після припинення вогню можуть бути додаткові перемовини.

"Треба 30 днів, і тоді дипломатія спрацює, бо буде час про все домовитись. Якщо працює припинення вогню, то можна домовитись про місце і формат", - підсумувало джерело.

Перемир'я має початись в понеділок, 12 травня

Нагадаємо, що сьогодні,10 травня, до Києва приїхали лідери "коаліції рішучих". Після першої зустрічі учасники "коаліції рішучих" зателефонували президенту США Дональду Трампу.

В результаті всіх переговорів учасники зустрічі поставили Росії дедлайн для згоди на припинення вогню.

Як вже відомо, Україна та її союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів.

Зеленський повідомив, що перемир’я між Україною та Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня.

Він також наголосив, що якщо Кремль відмовиться від повного та безумовного припинення вогню, йому загрожують нові санкції.

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