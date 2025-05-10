Україна, США та ЄС сформували список умов для Путіна. ЗМІ дізнались деталі документа

Україна, США та ЄС сформували список умов для Путіна. Главі Кремля його передасть спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NBC News .

"Якщо Путін шукає вихід - ось він", - сказав чиновник про ці пропозиції. За його словами, спецпредставник Трампа Стів Віткофф має передати їх російському президенту.

За його словами, документ також задовольняє вимогу Путіна, щоби США не підтримували вступ України до НАТО.

Один із західних чиновників повідомив, що американські, європейські та українські перемовники підготували документ із 22 пропозиціями, включно з 30-денним перемир’ям.

"Коаліція рішучих" у Києві

10 травня до Києва приїхали лідери "коаліції рішучих". Після зустрічі учасники "коаліції рішучих" зателефонували президенту США Дональду Трампу.

Росії поставили дедлайн для згоди на припинення вогню. Так, Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи з 12 травня.

Зазначимо, що Росія останнім часом відмовляється від будь-яких пропозицій щодо довготривалого припинення вогню в Україні. Натомість Путін остійно оголошує "перемир'я", які окупанти самі ж і порушують, обстрілюючи цивільних в Україні.

Нагадаємо, раніше США та ЄС запропонували нове перемир'я терміном на 30 днів. У разі відмови Кремля, проти Росії будуть запроваджені нові жорсткі санкції.

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