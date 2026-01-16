Німеччина не пустила у Балтійське море танкер з "тіньового флоту" РФ, - ЗМІ

Нафтовий танкер типу Aframax під назвою Arcusat, що прямував до російського порту, здійснив несподіваний маневр і пішов у зворотному напрямку, уникаючи заходу в Балтику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Танкер, який пов'язують із "тіньовим флотом" Росії, привернув увагу аналітиків своїм нетиповим маршрутом. Судно, що прямувало для завантаження сировини в одному з портів РФ, раптово припинило рух у бік Балтійського моря, розвернулося та попрямувало в інший бік.

Можлива причина "розвороту" танкера

Arcusat прямував до Фінської затоки для завантаження російської нафти, але проходячи вузьку протоку між Данією та Швецією, судно раптово розвернулося і взяло курс на Арктику.

За даними німецьких медіа, причиною став прямий примус з боку влади ФРН, хоча Федеральна поліція офіційно не коментує розслідування.

Як пише Reuters, це перший зафіксований випадок, коли європейська країна відмовила тіньовому судну в доступі до Балтійського моря.

Також відомо, що судно використовує тактику "прапорів зручності". У різних базах даних воно значиться то під прапором Танзанії, то Камеруну, що є типовою ознакою спроби приховати справжнього власника.