Армія США підтвердила затримання російського танкера Marinera

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейське командування Збройних сил США в соцмережі X .

"Мін'юст і Міністерство внутрішньої безпеки США в координації з Пентагоном сьогодні оголосили про захоплення судна M/V Bella 1 (зараз судно називається Marinera - ред.) за порушення санкцій США", - ідеться в повідомленні.

Фото: США захопили російський танкер (x.com/US_EUCOM)

У Європейському командуванні уточнили, що судно було затримано в Північній Атлантиці на підставі ордера, виданого федеральним судом США, після того, як його відстежив береговий катер USCGC Munro.

Також командування наголосило, що це затримання підтримує рішення президента США Дональда Трампа, яке спрямоване проти суден, що перебувають під санкціями і загрожують безпеці та стабільності Західної півкулі.