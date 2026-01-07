ua en ru
Ср, 07 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Армія США підтвердила затримання російського танкера Marinera

Середа 07 січня 2026 16:36
UA EN RU
Армія США підтвердила затримання російського танкера Marinera Фото: Берегова охорона США затримала російський танкер (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російське судно Bella 1 було затримано американськими військовими. Причиною стало порушення санкцій США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейське командування Збройних сил США в соцмережі X.

"Мін'юст і Міністерство внутрішньої безпеки США в координації з Пентагоном сьогодні оголосили про захоплення судна M/V Bella 1 (зараз судно називається Marinera - ред.) за порушення санкцій США", - ідеться в повідомленні.

Армія США підтвердила затримання російського танкера Marinera

Фото: США захопили російський танкер (x.com/US_EUCOM)

У Європейському командуванні уточнили, що судно було затримано в Північній Атлантиці на підставі ордера, виданого федеральним судом США, після того, як його відстежив береговий катер USCGC Munro.

Також командування наголосило, що це затримання підтримує рішення президента США Дональда Трампа, яке спрямоване проти суден, що перебувають під санкціями і загрожують безпеці та стабільності Західної півкулі.

Затримання танкера Marinera

Нагадаємо, раніше Reuters писало про те, що США захопили нафтовий танкер, пов'язаний із Венесуелою, після більш ніж двох тижнів переслідування в Атлантичному океані.

Операція почалася після того, як судно, раніше відоме як Bella-1, прорвало морську блокаду санкціонованих танкерів і відмовилося допустити на борт представників Берегової охорони США.

Американські чиновники розповіли виданню, що операцію проводила Берегова охорона США за підтримки військових. У районі проведення операції також перебували російські військові кораблі, включно з підводним човном.

Захоплений танкер, який нині називається Marinera і ходить під російським прапором, став черговою метою кампанії тиску на Венесуелу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки
Новини
Росія "крутить носом" в переговорах, але союзники можуть його відкрутити, - Зеленський
Росія "крутить носом" в переговорах, але союзники можуть його відкрутити, - Зеленський
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка