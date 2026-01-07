Армія США підтвердила затримання російського танкера Marinera
Російське судно Bella 1 було затримано американськими військовими. Причиною стало порушення санкцій США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейське командування Збройних сил США в соцмережі X.
"Мін'юст і Міністерство внутрішньої безпеки США в координації з Пентагоном сьогодні оголосили про захоплення судна M/V Bella 1 (зараз судно називається Marinera - ред.) за порушення санкцій США", - ідеться в повідомленні.
Фото: США захопили російський танкер (x.com/US_EUCOM)
У Європейському командуванні уточнили, що судно було затримано в Північній Атлантиці на підставі ордера, виданого федеральним судом США, після того, як його відстежив береговий катер USCGC Munro.
Також командування наголосило, що це затримання підтримує рішення президента США Дональда Трампа, яке спрямоване проти суден, що перебувають під санкціями і загрожують безпеці та стабільності Західної півкулі.
Затримання танкера Marinera
Нагадаємо, раніше Reuters писало про те, що США захопили нафтовий танкер, пов'язаний із Венесуелою, після більш ніж двох тижнів переслідування в Атлантичному океані.
Операція почалася після того, як судно, раніше відоме як Bella-1, прорвало морську блокаду санкціонованих танкерів і відмовилося допустити на борт представників Берегової охорони США.
Американські чиновники розповіли виданню, що операцію проводила Берегова охорона США за підтримки військових. У районі проведення операції також перебували російські військові кораблі, включно з підводним човном.
Захоплений танкер, який нині називається Marinera і ходить під російським прапором, став черговою метою кампанії тиску на Венесуелу.