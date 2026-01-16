Германия не пустила в Балтийское море танкер из "теневого флота" РФ, - СМИ
Нефтяной танкер типа Aframax под названием Arcusat, направлявшийся в российский порт, совершил неожиданный маневр и ушел в обратном направлении, избегая захода в Балтику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Танкер, который связывают с "теневым флотом" России, привлек внимание аналитиков своим нетипичным маршрутом. Судно, следовавшее для загрузки сырья в одном из портов РФ, внезапно прекратило движение в сторону Балтийского моря, развернулось и направилось в другую сторону.
Возможная причина "разворота" танкера
Arcusat направлялся в Финский залив для загрузки российской нефти, но проходя узкий пролив между Данией и Швецией, судно внезапно развернулось и взяло курс на Арктику.
По данным немецких медиа, причиной стало прямое принуждение со стороны властей ФРГ, хотя Федеральная полиция официально не комментирует расследование.
Как пишет Reuters, это первый зафиксированный случай, когда европейская страна отказала теневому судну в доступе к Балтийскому морю.
Также известно, что судно использует тактику "флагов удобства". В разных базах данных оно значится то под флагом Танзании, то Камеруна, что является типичным признаком попытки скрыть настоящего владельца.
Напомним, Вашингтон начал масштабную операцию против "теневого флота", который пытается вывезти нефть из Венесуэлы через манипуляции с флагами и названиями.
В начале января американские силы осуществили серию перехватов в нейтральных водах. Самым громким случаем стало задержание судна Bella 1 (Marinera) в Северной Атлантике.
Почти одновременно с перехватом в Атлантике, американские военные провели успешную операцию в Карибском море, задержав еще одно судно "теневого флота" - танкер Sophia.
В Карибском море спецназовцы США захватили подсанкционный танкер Veronica, который стал уже шестым задержанным судном в рамках операции. Судно нарушало эмбарго, используя манипуляции с документами и системами отслеживания для нелегальной перевозки нефти в интересах Ирана, России и Венесуэлы.
Американские законодатели требуют от администрации Дональда Трампа перейти к радикальным шагам - от точечных санкций до массового ареста судов, перевозящих российскую нефть.