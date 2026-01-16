У Конгресі закликали Білий дім розширити санкції проти "тіньового флоту" РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист сенаторів.

Зазначається, що листа підписали сенатор-республіканець Роджер Вікер, представник Республіканської партії в Палаті представників Джо Вілсон, сенатор-демократ Шелдон Вайтхаус і конгресмен-демократ Стів Коен.

У зверненні законодавці зазначили, що на тлі продовження Росією незаконної агресивної війни проти України вони закликають до запровадження нових санкцій проти "тіньового флоту".

Також конгресмени звернули увагу на те, що Євросоюз нещодавно розширив обмежувальні заходи, додавши до санкційного списку ще сто суден, пов’язаних з Росією, а також структури, задіяні в цій масштабній незаконній мережі.

"Ми сподіваємося, що під вашим керівництвом Сполучені Штати підуть цим шляхом, діючи спільно з нашими союзниками та гарантуючи, що Росія більше не зможе уникнути відповідальності", – наголосили законодавці.

За їхніми словами, російський диктатор Володимир Путін має усвідомлювати, що США притягнуть його до відповідальності за жорстокі удари по Україні, а також за атаки на мирних мешканців і цивільну інфраструктуру, застосувавши реальні санкційні наслідки.

"Ми також повинні прагнути усунути лазівки, за допомогою яких він намагається уникнути цих наслідків. Розширення поточних санкцій проти "тіньового флоту" є наступним необхідним кроком для відрізання ресурсів, які Росія використовує для фінансування своїх безжальних атак на Україну", – йдеться у листі.