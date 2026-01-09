Погоня в Атлантиці. 16 підсанкційних танкерів намагалися прорвати блокаду США, - NYT

США розпочали масштабну операцію з перехоплення танкерів, що намагаються вивезти нафту з Венесуели в обхід санкцій. Аби прорватися, судна змінюють назви та прапори прямо у відкритому морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Операція з перехоплення

За даними видання, група з 16 танкерів намагалася прорвати морську блокаду Венесуели, запроваджену адміністрацією США. Військово-морські сили США задіяли есмінці та авіацію для переслідування "тіньового флоту". Одне з суден спецпризначенці вже взяли на абордаж для перевірки вантажу та документів.

Маскування в морі

Щоб уникнути затримання, екіпажі танкерів вдаються до екстрених методів маскування:

Зміна ідентифікації: судна прямо в морі змінюють назви та перереєстровуються під прапори інших країн, зокрема Росії.

Приклад Galileo: Один із танкерів оперативно змінив назву на Galileo. За даними супутникового моніторингу, ще кілька суден готуються до аналогічної процедури.

Вимкнення транспондерів: Більшість суден "тіньового флоту" вимкнули системи автоматичної ідентифікації (AIS), щоб приховати своє місцеперебування.

Маршрути втечі та тактика переміщення

Як пише NYT, за даними супутникового моніторингу, 16 підсанкційних танкерів розділилися на кілька груп, намагаючись розосередити сили американського флоту.

Частина суден різко змінила напрямок руху з Карибського басейну в бік центральної Атлантики, намагаючись вийти за межі зони оперативного реагування берегової охорони.

Розвідка США зафіксувала спроби деяких танкерів підійти впритул один до одного для потенційного перевантаження нафти (ship-to-ship transfer), що є поширеною практикою для приховування походження ресурсу.

Судна, що змінили прапори на російські, намагаються увійти в нейтральні води, де юридичний статус їхнього затримання може бути оскаржений у міжнародних судах.

Контекст та реакція США

Посилення тиску на венесуельський нафтовий сектор є частиною стратегії адміністрації Дональда Трампа щодо встановлення контролю над енергоресурсами регіону. Офіційний Вашингтон заявив, що будь-які спроби незаконного вивезення нафти будуть припинятися.