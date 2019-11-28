Задолженность по зарплатам с начала года выросла на треть

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 1 ноября 2019 года составила 3438,0 млн грн, что на 9,5% (на 296,9 млн грн) больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 ноября составила 2281,8 млн грн, что на 311,7 млн грн (15,8%) больше, чем месяц назад.

При этом с начала года задолженность по зарплатам выросла на 30% (на 826,1), а для работников экономически активных предприятий - на 56,7% (на 792,9 млн грн).

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Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2019 года составила 10727 грн, увеличившись по сравнению с октябрем прошлого года на 16,4%.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 27 ноября выделил более 200 млн грн на зарплаты медикам и учителям.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал собрать Кабинет министров из-за долгов по выплате зарплат врачам и учителям.