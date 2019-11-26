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Гончарук: Кабмин завтра погасит долги по зарплате медикам и учителям

Новости » Политика     26.11.2019 - 14:50
Гончарук: Кабмин завтра погасит долги по зарплате медикам и учителям
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

На погашение долгов направят почти 500 млн гривен

Кабинет министров Украины завтра, 27 ноября, примет решение, которым погасят долги по зарплате медикам и учителям. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает правительственный портал.

По его словам, завтра правительство перераспределит 171,1 млн гривен на зарплаты для учителей.

"…и направит еще дополнительно 326 млн гривен на дофинансирование медицинской субвенции, в частности, на зарплаты врачам", - подчеркнул Гончарук.

Также сообщается, что Министерство здравоохранения меняет механизм выплаты медицинской субвенции на контрактирование, то есть объем выделенных средств будет зависеть от количества предоставленных медицинских услуг людям. Таким образом, предполагается, что с 2020 года не будет задержек с зарплатами для врачей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский потребовал собрать Кабинет министров из-за долгов по выплате зарплат врачам и учителям. Он также выразил уверенность, что в ближайшие два дня правительство погасит задолженности.

До этого президент требовал собрать Кабмин из-за долгов на заводах "Укроборонпрома".

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