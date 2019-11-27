Кабмин выделил более 200 млн гривен на зарплаты медикам и учителям

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Правительство начало погашать долги по зарплатам

Кабинет министров Украины на заседании 27 ноября выделил более 200 млн гривен на зарплаты медикам и учителям. Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По его словам, правительство выделило и распределило 203 млн стабилизационной дотации между областями. Это является одним из инструментов погашения задолженности по зарплате учителям и врачам.

Напомним, накануне премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство погасит долги по зарплате медикам и учителям. По его словам, Кабмин планировал перераспределить 171,1 млн гривен на зарплаты для учителей, а также направить 326 млн гривен на дофинансирование медицинской субвенции, в том числе, на зарплаты врачам. Кроме того, Минздрав меняет механизм выплаты медицинской субвенции, чтобы с 2020 года не было задержек с выплатой денег врачам.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал собрать Кабинет министров из-за долгов по выплате зарплат врачам и учителям. Он также выразил уверенность, что в ближайшие два дня правительство погасит задолженности.