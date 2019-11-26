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Зеленский призвал собрать Кабмин из-за долгов по выплате зарплат

Новости » Политика     26.11.2019 - 08:54
Зеленский призвал собрать Кабмин из-за долгов по выплате зарплат
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский призвал собрать Кабмин из-за зарплат врачам и учителям

Президент Владимир Зеленский призвал собрать Кабинет министров из-за долгов по выплате зарплат врачам и учителям. Об этом он заявил в видеообращении.

Зеленский назвал выплату зарплат учителям и врачам приоритетным вопросом.

"Я понимаю, что у нас новое правительство и очень много работы, но это важнейшие приоритетные вопросы. Я очень прошу, чтобы правительство собралось и решило положительно очень быстро этот вопрос", - заявил он.

Їду до наших добрих друзів та надійних союзників – у Естонію та Литву. Маємо обговорити протидію спільним загрозам зі Сходу та спільні можливості на Заході. Але не хочу залишати вдома гострі невирішені питання. Переконаний, що за найближчі два дні Кабмін погасить заборгованості із зарплати перед лікарям та вчителям.

Опубліковано Володимиром Зеленським Понеділок, 25 листопада 2019 р.

Президент выразил уверенность, что в ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате.

"Но хочу оставлять дома острые нерешенные вопросы. Убежден, что в ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате перед врачами и учителями", - заявил он.

Ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что Кабинет Министров Украины проголосует за выделение дополнительных 700 млн грн на покрытие задолженности по выплате зарплат врачам в регионах.

Кроме того, 19 октября около сотни учителей школ Лугинского района Житомирской области на несколько часов ограничили движение транспорта на трассе "Киев-Ковель", чтобы привлечь внимание к вопросу невыплаты им заработной платы.

Отметим, Кабмин ранее сообщал, что на погашение долга по заработной плате перед шахтерами будет выделен один миллиард гривен.

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