Заборгованість по зарплатах з початку року зросла на третину

Загальна сума заборгованості по виплаті заробітної плати станом на 1 листопада 2019 року склала 3438,0 млн грн, що на 9,5% (на 296,9 млн грн) більше, ніж місяцем раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 листопада склала 2281,8 млн грн, що на 311,7 млн грн (15,8%) більше, ніж місяць тому.

При цьому з початку року заборгованість із зарплати зросла на 30% (на 826,1), а для працівників економічно активних підприємств - на 56,7% (на 792,9 млн грн).

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Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у жовтні 2019 року склала 10727 грн, збільшившись в порівнянні з жовтнем минулого року на 16,4%.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 27 листопада виділив 200 млн грн на зарплати медикам і вчителям.

Раніше президент України Володимир Зеленський вимагає зібрати Кабінет міністрів через борги по виплаті зарплат лікарям і вчителям.