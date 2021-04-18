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Задержание украинского консула в России готовили заранее, - МИД

Автор: Наталья Скороход

Задержание украинского консула в России готовили заранее по спланированному сценарию. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Об этом он рассказал в комментарии Суспільному.

По его словам, задержание консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюк в Санкт-Петербурге готовили заранее в ФСБ России.

"С самого начала стало понятно, что это банальная провокация. Он встретился с одной из своих знакомых. Она начала доставать какие-то непонятные материалы. Он едва успел сказать, чтобы она прекратила это делать. Как в тот же самый момент был фактически задержан представителями ФСБ России", - рассказал Енин.

Он отметил, что Сосонюк был едва знаком со своей собеседницей.

"Он никогда не обращался к ней или к кому-то другому с такими просьбами. Все эти вещи она принесла по своему усмотрению, без всяких вопросов с его стороны начала выкладывать их", - говорит замминистра.

Есин также добавил, что в ближайшие сутки Украина будет способствовать эвакуации консула в Украину.

"Поскольку, по нашему мнению, его здоровью и жизни может угрожать опасность", - уточнил Енин.

Он добавил, что сейчас украинские консулы находятся в состоянии повышенной мобилизации.

Как известно, 16 апреля в Санкт-Петербурге по подозрению в шпионаже задержали украинского консула. В ФСБ России утверждают, что он был задержан "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

Напомним, что ФСБ России опубликовало видео задержания украинского консула.

В то же время в Украине заявили, что это было фактически нападение.

Позже в России заявили о высылке консула Александра Соснюка. Он должен покинуть РФ до 21 апреля.

В ответ Украина высылает старшего дипломата посольства России в Киеве. Он должен покинуть Украину в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

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