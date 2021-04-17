В России опубликовали видео задержания украинского консула в Санкт-Петербурге

Федеральная служба безопасности Российской Федерации обнародовала видео задержания украинского консула Александра Сосонюка . Он был задержан 16 апреля в Санкт-Петербурге.

ФСБ показала кадры задержания консула Украины в Петербурге. Александр Сосонюк задержан за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ: http://go.tass.ru/6mi3 Видео: ЦОС ФСБ

Как пояснили в ФСБ, Сосонюк был задержан по подозрению в шпионаже. При этом в российской спецслужбе отметили, что деятельность украинского консула "несовместима со статусом дипломатического работника".

Напомним, 16 апреля в Санкт-Петербурге ФСБ задержало украинского консула якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

При этом в МИД Украины заявили, что это было фактически нападение.

Позже в РФ заявили, что Сосонюк должен покинуть российскую территорию до 21 апреля включительно.

В свою очередь Украина зеркально высылает старшего дипломата посольства России в Киеве. При этом в Киеве выразили решительный протест из-за задержания украинского консула, а также отметили, что такие действия Москвы еще раз подтверждают "избранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной".