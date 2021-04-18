Затримання українського консула в Росії готували заздалегідь, - МЗС

За його словами, затримання консула Генерального консульства України Олександра Сосонюк в Санкт-Петербурзі готували заздалегідь у ФСБ Росії.

"З самого початку стало зрозуміло, що це банальна провокація. Він зустрівся з однією зі своїх знайомих. Вона почала діставати якісь незрозумілі матеріали. Він ледь встиг сказати, щоб вона припинила це робити. Як в той же самий момент був фактично затриманий представниками ФСБ Росії", - розповів Єнін.

Він зазначив, що Сосонюк був ледь знайомий зі своєю співрозмовницею.

"Він ніколи не звертався до неї та до будь-кого іншого з такими проханнями. Всі ці речі вона принесла на власний розсуд, без жодних питань з його боку почала викладати їх", - говорить заступник міністра.

Єсін також додав, що в найближчу добу Україна буде сприяти евакуації консула в Україну.

"Оскільки, на нашу думку, його здоров'ю і життю може загрожувати небезпека", - уточнив Єнін.

Він додав, що зараз українські консули знаходяться в стані підвищеної мобілізації.