Задержание украинского консула в России готовили заранее, - МИД

Задержание украинского консула в России готовили заранее по спланированному сценарию. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Об этом он рассказал в комментарии Суспільному .

По его словам, задержание консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюк в Санкт-Петербурге готовили заранее в ФСБ России.

"С самого начала стало понятно, что это банальная провокация. Он встретился с одной из своих знакомых. Она начала доставать какие-то непонятные материалы. Он едва успел сказать, чтобы она прекратила это делать. Как в тот же самый момент был фактически задержан представителями ФСБ России", - рассказал Енин.

Он отметил, что Сосонюк был едва знаком со своей собеседницей.

"Он никогда не обращался к ней или к кому-то другому с такими просьбами. Все эти вещи она принесла по своему усмотрению, без всяких вопросов с его стороны начала выкладывать их", - говорит замминистра.

Есин также добавил, что в ближайшие сутки Украина будет способствовать эвакуации консула в Украину.

"Поскольку, по нашему мнению, его здоровью и жизни может угрожать опасность", - уточнил Енин.

Он добавил, что сейчас украинские консулы находятся в состоянии повышенной мобилизации.