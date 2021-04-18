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Затримання українського консула в Росії готували заздалегідь, - МЗС

Новость на русском → Україна, Неділя 18 квітня 2021 03:26
Затримання українського консула в Росії готували заздалегідь, - МЗС Фото: у МЗС прокоментували ситуацію з затриманням консула в Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Затримання українського консула в Росії готували заздалегідь за спланованим сценарієм. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

Про це він розповів у коментарі Суспільному.

За його словами, затримання консула Генерального консульства України Олександра Сосонюк в Санкт-Петербурзі готували заздалегідь у ФСБ Росії.

"З самого початку стало зрозуміло, що це банальна провокація. Він зустрівся з однією зі своїх знайомих. Вона почала діставати якісь незрозумілі матеріали. Він ледь встиг сказати, щоб вона припинила це робити. Як в той же самий момент був фактично затриманий представниками ФСБ Росії", - розповів Єнін.

Він зазначив, що Сосонюк був ледь знайомий зі своєю співрозмовницею.

"Він ніколи не звертався до неї та до будь-кого іншого з такими проханнями. Всі ці речі вона принесла на власний розсуд, без жодних питань з його боку почала викладати їх", - говорить заступник міністра.

Єсін також додав, що в найближчу добу Україна буде сприяти евакуації консула в Україну.

"Оскільки, на нашу думку, його здоров'ю і життю може загрожувати небезпека", - уточнив Єнін.

Він додав, що зараз українські консули знаходяться в стані підвищеної мобілізації.

Як відомо, 16 квітня у Санкт-Петербурзі за підозрою в шпигунстві затримали українського консула. У ФСБ Росії стверджують, що він був затриманий "при отриманні інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ".

Нагадаємо, що ФСБ Росії опублікувало відео затримання українського консула.

В той же час в Україні заявили, що це було фактично нападом.

Пізніше у Росії заявили про висилку консула Олександра Соснюка. Він повинен покинути РФ до 21 квітня.

У відповідь Україна висилає старшого дипломата посольства Росії в Києві. Він повинен покинути Україну протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня.

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