Задержание Гладковского и сделка по Brexit: новости за 17 октября

Гладковский задержан при попытке покинуть Украину

Бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского задержали при попытке покинуть Украину. Сообщается, что Гладковский пытался вылететь из Украины через аэропорт "Борисполь", однако пограничники его не выпустили. Появились подробности задержания

Турция приостанавливает военную операцию в Сирии

Турция приостанавливает военную операцию в Сирии на 120 часов, чтобы позволить курдам вывести войска из "безопасной зоны". Об этом договорились президент Турции Реджеп Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс после переговоров, сообщает BBC. Сообщается, что все действия в рамках операции "Источника мира" будут приостановлены, а сама операция полностью остановлена вплоть до полного завершения отвода курдов.

Путин выводит РФ из соглашения о наказании за военную агрессию

Президент России Владимир Путин предлагает Госдуме отозвать признание международной комиссии по расследованию нарушений прав во время вооруженных конфликтов. Об этом пишут российские СМИ. Путин заявил о рисках "злоупотреблений со стороны недобросовестных стран".

Рада создала ВСК по восстановлению территориальной целостности

Верховная рада Украины поддержала проект постановления №2268 "О создании Временной специальной комиссии Верховной рады Украины по вопросам формирования и реализации государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины". Нардепы поддержали соответствующий проект постановления за основу и в целом.

Суд приостановил рассмотрение иска Коломойского о возврате ПриватБанка

Хозяйственный суда Киева приостановил рассмотрение иска бывших акционеров "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора о выкупе банка Министерством финансов 21 декабря 2016 года. Об этом сказал и.о. главы Хозсуда Киева Петр Паламарь, передает корреспондент РБК-Украина. Как отметил Паламарь производство по этому делу было приостановлено накануне.

Украинский суд снял арест с акций российского Сбербанка

Хозяйственный суд. Киева снял арест со 100% акций "Сбербанка" - дочернего банка "Сбербанка России", наложенных по иску экс-владельцев "Приватбанка" и связанных с ними компаний. Своим решением суд обязал ПАО "Райффайзен Банк Аваль" (депозитарное учреждение) устранить препятствия для реализации ПАО "Сбербанк России" права собственности в отношении акций, эмитентом которых является АО "Сбербанк" (Киев).

Рябошапка подписал представление на нардепа Дубневича

Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал представление НАБУ и САП на привлечение к уголовной ответственности нардепа Ярослава Дубневича в деле завладения свыше 93 млн грн "Укрзализныци". Рябошапка подал представление на Дубневича в Верховную раду.

Лидеры стран ЕС одобрили новую сделку по Brexit

Лидеры стран Евросоюза на саммите одобрили новое соглашение по Brexit. Об этом заявил официальный представитель председателя Европейского совета Дональда Туска Пребен Ааманн в Twitter. Выступая в Брюсселе, Туск заявил, что ключевым изменением стало одобрение британским премьером Борисом Джонсоном таможенных проверок в пунктах въезда в Северную Ирландию, добавив, что Ирландия "положительно оценила сделку".

Протестующие в Барселоне обстреляли вертолет и бросали в полицию "коктейли Молотова"

В ночь на четверг в Барселоне обострились столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии. На центральных улицах города горели автомобили и мусорные баки. Полицейские сообщают, что протестующие используют "коктейли Молотова". Демонстранты вновь возвели на центральных улицах баррикады и подожгли несколько автомобилей. Есть пострадавшие, но их точное количество пока не известно. Что происходит в Барселоне, и чего требуют демонстранты - подробно на РБК-Украина.

СБУ подозревает экс-заместителя министра экономики в работе на спецслужбы России

Служба безопасности Украины (СБУ) расследует возможную работу бывшего заместителя министра экономики на российские спецслужбы. По данным следствия, с 2017 года по настоящее время экс-заместитель министра экономики, вместе с гражданином США, представителем американской компании Gray Fox Logistics и директором ГП "Украинский центр "Безопасность в ущерб обороноспособности и безопасности Украины" осуществляют действия, направленные на оказание иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности.

Зеленский подписал законы о кассовых аппаратах для ФЛП и о "кешбэке"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" (проект 1053-1) и об изменениях в Налоговый кодекс Украины "о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" (проект №1073). ФЛП обязали использовать регистраторы расчетных операций.

Синоптики рассказали, когда в Украину придет похолодание

Погода в Украине в этом году радует жителей страны теплым и сухим октябрем. Но не стоит забывать, что на календаре осень, и холод все же придет в страну. В Укргидрометцентре рассказали, когда украинцам ожидать снижения температуры за окном.