ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинский суд снял арест с акций российского Сбербанка

Новости » Экономика    17.10.2019 - 14:35
Украинский суд снял арест с акций российского Сбербанка
Фото: Сбербанк (РБК-Украина)

Суд удовлетворил иск "Сбербанка России"

Хозяйственный суд. Киева снял арест со 100% акций "Сбербанка" - дочернего банка "Сбербанка России", наложенных по иску экс-владельцев "Приватбанка" и связанных с ними компаний. Об этом говорится в решении от 10 октября 2019 года, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

Своим решением суд обязал ПАО "Райффайзен Банк Аваль" (депозитарное учреждение) устранить препятствия для реализации ПАО "Сбербанк России" права собственности в отношении акций, эмитентом которых является АО "Сбербанк" (Киев).

Согласно решению, ПАО "Райффайзен Банк Аваль" должен внести в систему депозитарного учета информацию об отмене всех арестов и запретов, которые накладывались и устанавливались постановлением Апелляционного суда города Киева от 5 сентября 2018 года.

Напомним, в мае 2018 года Третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна компенсировать украинским инвесторам из группы "Приват" 159 млн долларов за аннексию Крыма.

В январе 2019 года Верховный суд Украины разрешил арестовать акции российских банков для взыскания компенсации за аннексию Крыма и национализированные активы. Заявители - 8 юридических лиц и одно физическое лицо (экс-владельцы "Приватбанка" и связанные с ними компании) просили наложить арест на акции "Сбербанка", "Проминвестбанка" и "ВТБ банка".

Минфин планирует продать долю в государственном банке до конца года Зеленский назначил судей районных судов
Новости Украины Сбербанк РоссиибанкиСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь