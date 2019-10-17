Украинский суд снял арест с акций российского Сбербанка

Фото: Сбербанк (РБК-Украина)

Суд удовлетворил иск "Сбербанка России"

Хозяйственный суд. Киева снял арест со 100% акций "Сбербанка" - дочернего банка "Сбербанка России", наложенных по иску экс-владельцев "Приватбанка" и связанных с ними компаний. Об этом говорится в решении от 10 октября 2019 года, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

Своим решением суд обязал ПАО "Райффайзен Банк Аваль" (депозитарное учреждение) устранить препятствия для реализации ПАО "Сбербанк России" права собственности в отношении акций, эмитентом которых является АО "Сбербанк" (Киев).

Согласно решению, ПАО "Райффайзен Банк Аваль" должен внести в систему депозитарного учета информацию об отмене всех арестов и запретов, которые накладывались и устанавливались постановлением Апелляционного суда города Киева от 5 сентября 2018 года.

Напомним, в мае 2018 года Третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна компенсировать украинским инвесторам из группы "Приват" 159 млн долларов за аннексию Крыма.

В январе 2019 года Верховный суд Украины разрешил арестовать акции российских банков для взыскания компенсации за аннексию Крыма и национализированные активы. Заявители - 8 юридических лиц и одно физическое лицо (экс-владельцы "Приватбанка" и связанные с ними компании) просили наложить арест на акции "Сбербанка", "Проминвестбанка" и "ВТБ банка".