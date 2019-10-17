Суд приостановил рассмотрение иска Коломойского о возврате ПриватБанка

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Рассмотрение отложено из-за другого судебного дела

Хозяйственный суда Киева приостановил рассмотрение иска бывших акционеров "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора о выкупе банка Министерством финансов 21 декабря 2016 года. Об этом сказал и.о. главы Хозсуда Киева Петр Паламарь, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Паламарь производство по этому делу было приостановлено накануне.

"Сегодня его не будут рассматривать. Причина приостановки, насколько я знаю, - до рассмотрения другого судебного дела, которое не рассматривается в Хозяйственном суде Киева, но рассматривается в Украине в другом суде", - сказал он.

В то же время адвокат Коломойского Александр Винниченко заявил, что они пока не получили текста решения. По его словам, в любом случае это задержка дела.

Напомним, Хозяйственный суд города Киева после рассмотрения иска бывших акционеров "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора о выкупе банка Министерством финансов 21 декабря 2016 года назначил судебные дебаты на 17 октября.

Как сообщало РБК-Украина, перед заседанием суда 17 октября поступило сообщение о минировании.

Отметим, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну. По данным Нацбанка, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский прямо владел 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно через компанию Triantal Investments Ltd. Геннадий Боголюбов прямо и опосредованно владел 41,5769% акций банка. Владельцем 2,7249% акций банка был бывший глава правления Александр Дубилет.

Как сообщало РБК-Украина, издание Financial Times 17 сентября опубликовало статью "Киев обсуждает вопрос "Приватбанка" с Коломойским, несмотря на скандал на 5,5 млрд долларов".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона 10 октября заявил, что не обсуждал вопрос "ПриватБанка" с бывшим владельцем банка Игорем Коломойским.