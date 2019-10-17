Путин выводит РФ из соглашения о наказании за военную агрессию

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин заявил о рисках "злоупотреблений со стороны недобросовестных стран"

Президент России Владимир Путин предлагает Госдуме отозвать признание международной комиссии по расследованию нарушений прав во время вооруженных конфликтов. Об этом пишут российские СМИ.

Сообщается, что Путин внес в Государственную думу законопроект об отзыве признания данной комиссии, которая была создана в рамках Женевских конвенций. Формальным поводом названо то, что фактически комиссия не работает с 1991 года, но Россия продолжает выплачивать взносы.

Кроме того, Путин отметил, что сегодня "существенно возрастают риски злоупотребления полномочиями комиссии со стороны недобросовестных государств".

Отметим, комиссию создавали в соответствии с дополнительным протоколом 1977 года к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года. Протокол касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов, СССР ратифицировал его в 1989 году.

Напомним, ранее сообщалось, что освобожденный из плена украинский режиссер Олег Сенцов дал показания Гаагскому трибуналу относительно действий российской ФСБ.

Отметим, ранее сообщалось, что Гаагский трибунал отказался от расследования действий США в Афганистане.