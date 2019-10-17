Рада создала ВСК по восстановлению территориальной целостности

Нардепы поддержали соответствующий проект постановления за основу и в целом
Верховная рада Украины поддержала проект постановления №2268 "О создании Временной специальной комиссии Верховной рады Украины по вопросам формирования и реализации государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины", передает корреспондент РБК-Украина.
За документ проголосовали 316 нардепов.
ВСК поручено обеспечить изучение состояния, а также решение вопросов взаимодействия комитетов ВР по противодействию возможным угрозам национальным интересам Украины в ходе подготовки и осуществления мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины.
Временной специальной комиссии:
Так, в ВСК вошли 12 народных депутатов.
"Избрать председателем Временной специальной комиссии Рахманина Сергея Ивановича (фракция политической партии" Голос "), заместителем председателя - Корниенко Александра Сергеевича (фракция политической партии "Слуга народа")", - говорится в тексте постановления.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать переходное правосудие для реинтеграции Донбасса. Он отметил, что нужно разработать концепцию переходного правосудия для преодоления последствий вооруженного конфликта и достижения мира.
Как писало РБК-Украина, 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма подписал "формулу Штайнмайера". Отметим, что, по условиям "формулы Штайнмайера", выборы в ОРДЛО могут пройти по украинским законам до возвращения контроля над участком границы с Россией.