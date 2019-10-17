ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада создала ВСК по восстановлению территориальной целостности

Новости » Политика    17.10.2019 - 17:47
Рада создала ВСК по восстановлению территориальной целостности
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы поддержали соответствующий проект постановления за основу и в целом

Верховная рада Украины поддержала проект постановления №2268 "О создании Временной специальной комиссии Верховной рады Украины по вопросам формирования и реализации государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 316 нардепов.

ВСК поручено обеспечить изучение состояния, а также решение вопросов взаимодействия комитетов ВР по противодействию возможным угрозам национальным интересам Украины в ходе подготовки и осуществления мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины.

Временной специальной комиссии:

  • проводить в случае необходимости, но не реже одного раза в месяц в закрытом режиме слушания по вопросам принципов и критериев формирования, способов реализации госполитики по восстановлению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях с участием уполномоченных представителей президента, Кабинета министров, Министерства обороны, Вооруженных сил, госорганов специального назначения с правоохранительными функциями, правоохранительных органов, правоохранительных органов специального назначения и разведывательных органов.
  • готовить для рассмотрения ВР в установленном порядке законодательные предложения по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины на временно оккупированных территориях;
  • формировать рекомендации по стратегическим и неотложным мерам, направленным на восстановление территориальной целостности и обеспечение суверенитета Украины на временно оккупированных территориях.

Так, в ВСК вошли 12 народных депутатов.

"Избрать председателем Временной специальной комиссии Рахманина Сергея Ивановича (фракция политической партии" Голос "), заместителем председателя - Корниенко Александра Сергеевича (фракция политической партии "Слуга народа")", - говорится в тексте постановления.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать переходное правосудие для реинтеграции Донбасса. Он отметил, что нужно разработать концепцию переходного правосудия для преодоления последствий вооруженного конфликта и достижения мира.

Как писало РБК-Украина, 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма подписал "формулу Штайнмайера". Отметим, что, по условиям "формулы Штайнмайера", выборы в ОРДЛО могут пройти по украинским законам до возвращения контроля над участком границы с Россией.

Рада ввела систему классификации радиоактивных отходов ВР планирует усилить ответственность за подделку лекарств
Новости Украины Верховная Радатерриториальная целостность
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь