Рада создала ВСК по восстановлению территориальной целостности

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы поддержали соответствующий проект постановления за основу и в целом

Верховная рада Украины поддержала проект постановления №2268 "О создании Временной специальной комиссии Верховной рады Украины по вопросам формирования и реализации государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 316 нардепов.

ВСК поручено обеспечить изучение состояния, а также решение вопросов взаимодействия комитетов ВР по противодействию возможным угрозам национальным интересам Украины в ходе подготовки и осуществления мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины.

Временной специальной комиссии:

проводить в случае необходимости, но не реже одного раза в месяц в закрытом режиме слушания по вопросам принципов и критериев формирования, способов реализации госполитики по восстановлению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях с участием уполномоченных представителей президента, Кабинета министров, Министерства обороны, Вооруженных сил, госорганов специального назначения с правоохранительными функциями, правоохранительных органов, правоохранительных органов специального назначения и разведывательных органов.

готовить для рассмотрения ВР в установленном порядке законодательные предложения по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины на временно оккупированных территориях;

формировать рекомендации по стратегическим и неотложным мерам, направленным на восстановление территориальной целостности и обеспечение суверенитета Украины на временно оккупированных территориях.

Так, в ВСК вошли 12 народных депутатов.

"Избрать председателем Временной специальной комиссии Рахманина Сергея Ивановича (фракция политической партии" Голос "), заместителем председателя - Корниенко Александра Сергеевича (фракция политической партии "Слуга народа")", - говорится в тексте постановления.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать переходное правосудие для реинтеграции Донбасса. Он отметил, что нужно разработать концепцию переходного правосудия для преодоления последствий вооруженного конфликта и достижения мира.

Как писало РБК-Украина, 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма подписал "формулу Штайнмайера". Отметим, что, по условиям "формулы Штайнмайера", выборы в ОРДЛО могут пройти по украинским законам до возвращения контроля над участком границы с Россией.