Протестующие в Барселоне обстреляли вертолет и бросали в полицию "коктейли Молотова"

Фото: беспорядки в Барселоне (twitter.com/punsix)

Демонстранты вновь возвели на центральных улицах баррикады и подожгли несколько автомобилей

В ночь на четверг в Барселоне обострились столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии, на центральных улицах города горели автомобили и мусорные баки. Об этом сообщает BBC.

Полицейские сообщают, что протестующие используют "коктейли Молотова". Демонстранты вновь возвели на центральных улицах баррикады и подожгли несколько автомобилей. Есть пострадавшие, но их точное количество пока не известно.

Els antiavalots de @policia han disparat pilotes de goma amb l'escopeta en posició horitzontal directa cap als manifestants. pic.twitter.com/WxyMmMnRtF — Anna Punsí (@punsix) October 17, 2019

Столкновения вспыхнули, когда часть демонстрантов приехала в штаб отдела внутренних дел. В этот момент некоторые из протестующих ломали забор, который охраняет окрестности отдела.

Els manifestants celebren que la @policia i els @mossos marxin. Després de parlar amb alguns d'ells asseguren que no pensen aturar-se i que "ja estan farts d'anar amb el lliri a la mà". pic.twitter.com/9NEfMTBJvr — Anna Punsí (@punsix) October 16, 2019

Источники автономной полиции подчеркивают, что в один момент произошел пиротехнический залп ракет против одного из полицейских вертолетов. Они также говорят, что в правоохранителей бросали камни и кислоту.

Manifestants encenen contenidors amb líquid inflamable. La foguera a aquesta hora a Gran Via és molt grossa. pic.twitter.com/yWROpvrT4A — Anna Punsí (@punsix) October 16, 2019

Кроме того, демонстранты заблокировали железнодорожные пути и другой транспорт. Беспорядки вечером в среду также происходили в Жироне, Ллейде, Таррагоне и других городах Каталонии.

Фото: беспорядки в Барселоне (twitter.com/punsix)

Отметим, не менее 20 задержаний осуществили в ходе акций протеста в ряде городов страны сотрудники полицейской службы Каталонии в среду вечером и в ночь на четверг.

Ранее РБК-Украина писало, что Верховный суд Испании объявил приговор 12 лидерам каталонских сепаратистов, которые принимали участие в организации референдума о независимости региона в 2017 году. Так, девять лидеров движения каталонских сепаратистов были приговорены к заключению сроком от 9 до 13 лет. В связи с этим начались массовые протесты в стране.