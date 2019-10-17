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Гладковский задержан при попытке покинуть Украину  

Новости » Политика    17.10.2019 - 13:48
Гладковский задержан при попытке покинуть Украину  
Фото: Олег Гладковский (УНИАН)

Гладковского задержали детективы НАБУ

Бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского задержали при попытке покинуть Украину. Об этом сообщает "112 Украина".

Сообщается, что Гладковский пытался вылететь из Украины через аэропорт "Борисполь", однако пограничники его не выпустили. После этого на Бориспольской трассе его задержали представители Национального антикоррупционного бюро.

Как сообщает Telegram-канал ЛЕЩЕНКО ТУТ, задержание Гладковского было согласовано руководством Генпрокуратуры. Само задержание произошло в ресторане Kidev, вместе с ним был его сын Игорь, который фигурировал в журналистском расследовании о поставках контрабандных деталей из России по завышенным ценам.

Фото: задержание Гладковского (112.ua)

Напомним, в конце августа НАБУ начало расследование в отношении Гладковского по подозрению в уклонении от уплаты налогов. В частности, по данным следствия, он не задекларировал более 4,5 млн гривен налогов.

В марте 2019 года перед президентскими выборами Гладковский оказался в эпицентре коррупционного скандала, связанного с хищением в оборонной сфере. В журналистском расследовании утверждалось, что он с бывшим директором "Укроборонпрома" Павлом Букиным организовал схему, по которой за приборы для самолетов выплачивалась сумма в семь раз больше необходимой. Предполагается, что чиновники завладели миллионами на международном контракте по закупке оборудования.

Отметим, Гладковский является одним из бизнес-партнеров бывшего президента Украины Петра Порошенко. После резонансного расследования о хищениях в оборонной сфере был уволен из СНБО, а его сообщникам объявили подозрения в неуплате налогов.

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