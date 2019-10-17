Зеленский подписал законы о кассовых аппаратах для ФЛП и о "кешбэке"

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

ФЛП обязали использовать регистраторы расчетных операций

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" (проект 1053-1) и об изменениях в Налоговый кодекс Украины "о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" (проект №1073). Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно принятому Радой закону (проект 1053-1) с 1 октября 2020 года вводится обязательность использования регистраторов расчетных операций (РРО) для отдельных физических лиц - предпринимателей (ФЛП) на второй и четвертой группе. Кроме того, с 1 января 2021 года использование регистраторов расчетных операций будет обязательным для плательщиков единого налога на 2-4 группе.

В то же время обязательность РРО не коснется физических лиц, а также физических лиц - предпринимателей (ФЛП) из первой группы.

Программные РРО смогут использоваться через полгода после вступления в силу закона о применении регистраторов расчетных операций.

В принятом 20 сентября Верховной радой законе (проект №1073) предусмотрена возможность для покупателя получить часть штрафа с продавца за неправильный чек. Согласно закону, на кешбэк можно было претендовать в случае, если сумма покупки составляет 850 грн.

Как заявил глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов, для получения денег необходимо, чтобы продавец выдал неправильный чек. "Если чек не выдан, то тогда фактически кешбэк применить невозможно, а идет штраф за невыдачу чека", - сообщил он.

Если же покупатель зайдет в свой электронный кабинет на сайте Государственной налоговой службы и обнаружит расхождения между выданным чеком и данными, которые продавец отправил в налоговую, он может подать жалобу.

"И если действительно было нарушение, налагается штраф в размере 150% от стоимости покупки, из которых часть соответственно взимается в государственный бюджет, а часть идет заявителю", - сказал Верланов.