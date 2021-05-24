Задержан основатель Nexta, украинцы попали в топ-5 на Евровидении, трагедия на фестивале воздушных шаров: новости за выходные

В аэропорту Минска задержали основателя Nexta Романа Протасевича, украинская группа Go_A заняла 5 место на Евровидении 2021, фестиваль воздушных шаров в Каменец-Подольском закончился трагедией. Подробнее о том, что произошло на выходных, 22-23 мая, - в материале РБК-Украина.

В аэропорту Минска задержали основателя Nexta

В воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя Nexta Романа Протасевича. В Беларуси он проходит обвиняемым по трем статьям.

Самолет компании Ryanair, на борту которого находился Протасевич, следовал из Афин в Вильнюс. Белорусские диспетчеры сообщили экипажу о взрывном устройстве, которое якобы находилось на борту самолета, вынудив посадить его в Минске. Также сообщается, что беларусская сторона угрожала сбить самолет, если он не осуществит посадку. Для этого отправили истребитель-перехватчик.

РБК-Украина собрало реакции мировых лидеров на ситуацию.

Фестиваль воздушных шаров в Каменец-Подольском закончился трагедией: все детали ЧП

Вечером 22 мая неподалеку от города Каменец-Подольский упал воздушный шар с людьми. Тепловой аэростат с шестью пассажирами зацепился корзиной за электрическую линию, из-за чего корзина перевернулась. В результате один человек погиб, а пятеро - ранены.

Одного из выпавших с воздушного шара нашли прямо на кладбище. К сожалению, реанимационные мероприятия оказались безуспешными, и человек погиб. Остальные пятеро человек с травмами различной степени тяжести доставлены в местные медучреждения.

Победителем Евровидения 2021 стал представитель Италии. Украинцы в топ-5

Победителем Евровидения 2021 стал представитель Италии Måneskin с песней Zitti E Buoni. Украинская группа Go_A заняла 5 место.

Группа Måneskin набрала 524 балла (206 от жюри и 318 от зрителей) за свое выступление, получив наибольшую симпатию европейцев. Украинская группа Go_A, которая ярко выступила с песней Shum в финале и сорвала шквал аплодисментов в зале, в итоге заняла 5 место.

В Италии оборвалась канатная дорога, есть жертвы

В Италии в Стреза-Моттароне оборвался трос на канатной дороге из-за чего упала кабина, в которой находились люди. В результате аварии погибли 13 человек. Еще двое детей получили серьезные ранения.

Что стало причиной трагедии - пока неизвестно. Подъемник начал работу в эти выходные после восьми месячного перерыва из-за пандемии.

В СБУ начали изучать пленки с разговорами Медведчука

Эксперты Службы безопасности Украины проверяют подлинность записей разговоров Виктора Медведчука в период с 2014 по 2018 года. Ранее десятки таких записей обнародовали журналисты-расследователи из Bihus.Info.

Отметим, 17 мая журналисты Bihus.Info обнародовали расследования, в котором представили десятки записей с голосом якобы Виктора Медведчука. По информации журналистов, записи были сделаны во время переговоров Медведчука как с представителями так "ДНР" и "ЛНР", так и с политической окружением президента России Владимира Путина в период с 2014 по 2018.

Восемь медалей и первое общекомандное место: как выступили украинки на ЧЕ по борьбе в Македонии

Украинская женская сборная по борьбе получила восемь наград на чемпионате Европы U23, проходящем в Македонии. Украинки заняли первое общекомандное место на соревнованиях.

Так, у спортсменок четыре золотые медали, одно "серебро" и три "золота".

Украинский пловец завоевал еще одно "золото" Чемпионата Европы

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл уже вторую золотую медаль на Чемпионате Европе в Будапеште. На этот раз украинцев стал лучшим на дистанции 800 метров вольным стилем.

Романчук показал результат 7:42,61. Второе и третье места заняли итальянские пловцы Грегорио Пальтриньери (7:43,62) и Габриэле Детти (7:46,10). Еще один украинец Сергей Фролов показал восьмой результат (7:56,12).

Украина сыграла вничью с Бахрейном в рамках подготовки к Чемпионату Европы

Сборная Украины в рамках подготовки к Чемпионату Европы сыграла вничью в товарищеском матче с Бахрейном - 1:1. Подопечные Андрея Шевченко в этом году пока без побед.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

В Украину мчится новый мощный циклон: какие области затопит ливнями

Погода в Украине сильно испортится в понедельник, 24 мая. Синоптики прогнозируют сильные ливни, местами - грозы, шквальный ветер, а часть страны окажется в зоне антициклона с ясным безоблачным небом.