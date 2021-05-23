Победителем Евровидения 2021 стал представитель Италии. Украинцы в топ-5

Группа Måneskin набрала 524 балла (206 от жюри и 318 от зрителей) за свое выступление, получив наибольшую симпатию европейцев.

Украинская группа Go_A, которая ярко выступила с песней Shum в финале и сорвала шквал аплодисментов в зале, в итоге заняла 5 место.

Украинцы получили 364 балла 97 баллов от национального жюри и 267 баллов от зрителей.