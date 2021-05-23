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Победителем Евровидения 2021 стал представитель Италии. Украинцы в топ-5

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Роттердам, Воскресенье 23 мая 2021 01:50
Победителем Евровидения 2021 стал представитель Италии. Украинцы в топ-5 Фото: Италия победила в конкурсе Евровидение 2021 (twitter.com/elencoory)
Автор: Артур Родивилов

Победителем Евровидения 2021 стал представитель Италии Måneskin с песней Zitti E Buoni. Украинская группа Go_A заняла 5 место.

Трансляцию показывали два украинских телеканала: UA: ПЕРШИЙ и СТБ.

Группа Måneskin набрала 524 балла (206 от жюри и 318 от зрителей) за свое выступление, получив наибольшую симпатию европейцев.

Украинская группа Go_A, которая ярко выступила с песней Shum в финале и сорвала шквал аплодисментов в зале, в итоге заняла 5 место.

Украинцы получили 364 балла 97 баллов от национального жюри и 267 баллов от зрителей.

Места в первой пятерке распределились следующим образом. Maneskin (Италия) - первое место, Барбара Прави (Франция) - второе, Gjon's Tears (Швейцария) - третье, Daði og Gagnamagnið (Исландия) - четвертое, Go_A (Украина) - пятое. За ними идут Blind Channel (Финляндия), Дестини (Мальта), The Roop (Литва), Манижа(Россия), Стефания (Греция).

Финал Евровидения-2021 состоялся в Роттердаме 22 мая. В финале за первенство соревновались 26 участников. 20 финалистов определились по результатам голосования в двух полуфиналах, которые состоялись 18 и 20 мая. Украина - группа Go_A - выступала в первом полуфинале, вызвав фурор на арене Ahoy в Роттердаме.

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