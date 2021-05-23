Задержание основателя Nexta в Минске: реакция мировых лидеров

В воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича . Самолет совершил экстренную посадку в Беларуси после сообщения о минировании, которое не подтвердилось, однако с самолетом и всеми, кто находился на борту, проводятся следственные действия.

По данным Telegram-канала "Пул Первого", ситуация с самолетом Ryanair была на контроле у Александра Лукашенко. По поручению главнокомандующего для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель. Однако позже это сообщение было удалено с сайта.

Дональд Туск потребовал жесткой реакции на ситуацию с Протасевичем и Ryanair

Президент Европейской народной партии, экс-глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко стал угрозой для международной безопасности.

"Лукашенко стал угрозой не только для своих граждан, но и для международной безопасности. Его акт государственного терроризма требует немедленной и жесткой реакции всех европейских правительств и институтов", - написал он в Twitter.

Совет ЕС обеспокоен сообщениями об экстренной посадке самолета и задержанием пассажиров

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал освободить всех пассажиров самолета

"Очень обеспокоены сообщениями о вынужденной посадке рейса Ryanair в Минске. Мы призываем власти Беларуси немедленно освободить рейс и всех его пассажиров. Расследование инцидента ИКАО будет иметь важное значение", - написал Мишель в Twitter.

Глава Еврокомиссии заявила, что нарушение международных правил воздушного транспорта должно иметь последствия

"Совершенно неприемлемо заставлять Ryanair рейс из Афин в Вильнюс приземлиться в Минске. Все пассажиры должны иметь возможность немедленно продолжить свой путь в Вильнюс, а их безопасность должна быть обеспечена. Любое нарушение международных правил воздушного транспорта должно иметь последствия", - написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Польша осудила задержание основателя Nexta

"Я самым решительным образом осуждаю задержание Романа Протасевича белорусскими властями после захвата пассажирского самолета авиакомпании Ryanair. Это предосудительный акт государственного терроризма", - написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter.

При этом он добавил, что попросил главу Евросовета расширить завтрашнюю повестку дня Совета ЕС.

"Я попросил Шарля Мишеля расширить завтрашнюю повестку дня Совета ЕС обсудить немедленные санкции против режима Лукашенко. Угон гражданского самолета - это беспрецедентный акт государственного терроризма. Он не может остаться безнаказанным", - добавил Моравецкий.

Греция требует усилить давление на Беларусь

"Вынужденная посадка коммерческого самолета для задержания журналиста - беспрецедентный, шокирующий акт. Мы требуем немедленного освобождения всех пассажиров. Завтрашнее заседание Совета ЕС должно решить вопрос о необходимости усиления давления на Беларусь. Достаточно", - написал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в Twitter.

Франция заявила о необходимости решительного ответа Европы

"Захват белорусскими властями рейса авиакомпании Ryanair неприемлем. Необходим решительный и единый ответ европейцев. Всем пассажирам этого рейса, включая возможных белорусских оппонентов, должно быть позволено незамедлительно покинуть Беларусь", - написал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в Twitter.

Германия потребовала немедленного объяснения ситуации с задержанием Протасевича

"Нам необходимо немедленное объяснение правительства Беларуси по поводу перенаправления рейса авиакомпании Ryan Air в пределах ЕС в Минск и предполагаемого задержания журналиста", - написал статс-секретарь МИДа Германии Мигель Бергер в Twitter.