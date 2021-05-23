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В аэропорту Минска задержали основателя Nexta

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Минск, Воскресенье 23 мая 2021 15:31
В аэропорту Минска задержали основателя Nexta Фото: основатель Nexta Роман Протасевич (t.me/nexta_tv)
Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя Nexta Романа Протасевича. В Беларуси ему грозит смертная казнь.

Об этом сообщает Nexta в Telegram.

Самолет компании Ryanair, на борту которого находился Протасевич, совершил аварийную посадку в Национальном аэропорту Минска. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Сам самолет следовал из Афин в Вильнюс.

"Самолет внезапно подал сигнал бедствия и поменял курс", - говорится в сообщении.

После того как самолет проверили, на его борту взрывное устройство не обнаружили. Однако всех пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них был основатель Nexta, журналист Роман Протасевич.

Издание отмечает, что перед вылетом журналист сообщил, что заметил за собой слежку.

"В Беларуси ему грозит смертная казнь. Лукашисты захватили самолет, чтобы арестовать Протасевича", - говорится в сообщении.

Напомним, в марте телеграмм-канал Nexta дистанцировался от координации протестов против Александра Лукашенко в Беларуси.

На его основателя Степана Путило завели уголовное дело, а белорусское следствие просило Польшу выдать его. Ему грозит до 15 лет тюрьмы за якобы организацию массовых беспорядков.

В августе 2020 канал Nexta сыграл важную роль в координации массовых мирных акций. В результате аудитория канала выросла до нескольких миллионов. Белорусские власти считают его экстремистским.

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