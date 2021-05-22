В СБУ начали изучать пленки с разговорами Медведчука

Эксперты Службы безопасности Украины проверяют подлинность записей разговоров Виктора Медведчука в период с 2014 по 2018 года. Ранее десятки таких записей обнародовали журналисты-расследователи из Bihus.Info.

Он отметил, что на брифинге главы СБУ и генерального прокурора была обнародована лишь та информация, которую сейчас можно разглашать.

"На брифинге, который проводил председатель Службы безопасности Украины и генеральный прокурор, была озвучена лишь часть фактов, которые мы сейчас можем разглашать. Учитывая то, что следственные действия еще продолжаются, с другими фактами мы пока в публичную плоскость выходить не можем", - сообщил Дехтяренко.

Отметим, 17 мая журналисты Bihus.Info обнародовали расследования, в котором представили десятки записей с голосом якобы Виктора Медведчука. По информации журналистов, записи были сделаны во время переговоров Медведчука как с представителями так "ДНР" и "ЛНР", так и с политической окружением президента России Владимира Путина в период с 2014 по 2018 года.