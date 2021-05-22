Восемь медалей и первое общекомандное место: как выступили украинки на ЧЕ по борьбе в Македонии
Фото: украинки завоевали восемь медалей (facebook.com/olympicua)
Украинская женская сборная по борьбе получила восемь наград на чемпионате Европы U23, проходящем в Македонии. Украинки заняли первое общекомандное место на соревнованиях.
Так, у спортсменок четыре золотые медали, одно "серебро" и три "золота".
Золото:
- 55 кг - Кристина-Зоряна Демко
- 57 кг - Алина Грушина
- 62 кг - Татьяна Рожко
- 68 кг - Оксана Чудик
Серебро:
- 65 кг - Екатерина Зеленых
Бронза:
- 50 кг - Лилия Маланчук
- 53 кг - Мария Винник
- 59 кг - Соломия Винник
Напомним, в апреле в польской Варшаве завершился Чемпионат Европы по борьбе. Украинские борцы греко-римского стиля завоевали три бронзовые медали европейского первенства.
Раньше на Чемпионате Европы по дзюдо Украина завоевала одну медаль - "серебро" у Дарьи Белодед