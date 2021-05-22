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Восемь медалей и первое общекомандное место: как выступили украинки на ЧЕ по борьбе в Македонии

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Суббота 22 мая 2021 14:16
Восемь медалей и первое общекомандное место: как выступили украинки на ЧЕ по борьбе в Македонии Фото: украинки завоевали восемь медалей (facebook.com/olympicua)
Автор: Инна Собора

Украинская женская сборная по борьбе получила восемь наград на чемпионате Европы U23, проходящем в Македонии. Украинки заняли первое общекомандное место на соревнованиях.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

Так, у спортсменок четыре золотые медали, одно "серебро" и три "золота".

Золото:

  • 55 кг - Кристина-Зоряна Демко
  • 57 кг - Алина Грушина
  • 62 кг - Татьяна Рожко
  • 68 кг - Оксана Чудик

Серебро:

  • 65 кг - Екатерина Зеленых

Бронза:

  • 50 кг - Лилия Маланчук
  • 53 кг - Мария Винник
  • 59 кг - Соломия Винник

Напомним, в апреле в польской Варшаве завершился Чемпионат Европы по борьбе. Украинские борцы греко-римского стиля завоевали три бронзовые медали европейского первенства.

Раньше на Чемпионате Европы по дзюдо Украина завоевала одну медаль - "серебро" у Дарьи Белодед

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