Посадка самолета Ryanair в Беларуси: о бомбе сообщили минские диспетчеры

Самолет компании Ryanair, на борту которого находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич , совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. О взрывном устройстве, которое якобы находилось на борту самолета, экипажу сообщили белорусские диспетчеры.

После информации о бомбе, минские диспетчеры дали указание перенаправить самолет в аэропорт белорусской столицы.

"Самолет благополучно приземлился, пассажиров высадили, а местные службы проверили самолет. Ничего не было обнаружено, и примерно через два часа власти разрешили самолету вылететь (в Вильнюс, - ред.) вместе с пассажирами и экипажем", - заявили в авиакомпании.

В Ryanair добавили, что самолет простоял в аэропорту Минска самолет около пяти часов.