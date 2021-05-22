Украинский пловец завоевал еще одно "золото" Чемпионата Европы

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл уже вторую золотую медаль на Чемпионате Европе в Будапеште. На этот раз украинцев стал лучшим на дистанции 800 метров вольным стилем.

Отметим, для Романчука это уже четвертое "золото" на Чемпионатах Европы в карьере. Днями в Будапеште он стал лучшим на дистанции в 1500 метров.

Романчук показал результат 7:42,61. Второе и третье места заняли итальянские пловцы Грегорио Пальтриньери (7:43,62) и Габриэле Детти (7:46,10). Еще один украинец Сергей Фролов показал восьмой результат (7:56,12).

Также РБК-Украина писало, что сегодня историческое для Украины "золото" на ЧЕ по карате завоевал Станислав Горуна. Это был первый триумф для украинских каратистов на чемпионатах Европы в истории.

Кроме этого сообщалось, что украинская женская сборная по борьбе получила восемь наград на чемпионате Европы U23. Украинки заняли первое общекомандное место на соревнованиях.

Кроме этого, украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик в августе может встретиться с британцем Энтони Джошуа. Бой могут провести в Лондоне.