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Украинский пловец завоевал еще одно "золото" Чемпионата Европы

Новина українською →
Будапешт, Суббота 22 мая 2021 19:54
Украинский пловец завоевал еще одно "золото" Чемпионата Европы Фото: Михаил Романчук выиграл второе золото ЧЕ в Будапеште (facebook.com/misharomanchuk7)
Автор: Игорь Литвиненко

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл уже вторую золотую медаль на Чемпионате Европе в Будапеште. На этот раз украинцев стал лучшим на дистанции 800 метров вольным стилем.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Романчук показал результат 7:42,61. Второе и третье места заняли итальянские пловцы Грегорио Пальтриньери (7:43,62) и Габриэле Детти (7:46,10). Еще один украинец Сергей Фролов показал восьмой результат (7:56,12).

Отметим, для Романчука это уже четвертое "золото" на Чемпионатах Европы в карьере. Днями в Будапеште он стал лучшим на дистанции в 1500 метров.

Также РБК-Украина писало, что сегодня историческое для Украины "золото" на ЧЕ по карате завоевал Станислав Горуна. Это был первый триумф для украинских каратистов на чемпионатах Европы в истории.

Кроме этого сообщалось, что украинская женская сборная по борьбе получила восемь наград на чемпионате Европы U23. Украинки заняли первое общекомандное место на соревнованиях.

Кроме этого, украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик в августе может встретиться с британцем Энтони Джошуа. Бой могут провести в Лондоне.

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