"Забув" собаку на балконі в спеку: житель Києва отримав підозру через загибель тварини

У Києві чоловік зачинив собаку на балконі у спеку, внаслідок чого тварина загинула. Поліція вже повідомила йому про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Національної поліції України.
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Українцям розповіли, що до поліції Києва звернулася мешканка одного з житлових комплексів мікрорайону "Теремки".
Вона повідомила, що її сусід:
За даними слідства, 37-річний місцевий мешканець - власник французького бульдога на ім'я Рафік - насправді залишив тварину зачиненою на балконі власної квартири у спекотний день.
Сам він при цьому пішов із дому.
Правоохоронці уточнили, що собака тривалий час перебував під прямими сонячними променями:
"Внаслідок тривалого впливу високої температури тварина загинула", - констатували у відділі комунікації поліції Києва.
Повідомляється, що поліцейські опитали також мешканців будинку.
За їхніми словами, чоловік і раніше жорстоко поводився із собакою:
Зібравши достатню доказову базу, слідчі Голосіївського управління поліції (за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури) повідомили фігуранту справи про підозру за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України.
Йдеться про "жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі".
"Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років", - підсумували у поліції.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що домашніх тварин в Україні хочуть дозволити передавати за заповітом.
Крім того, ми пояснювали, яких тварин утримувати в домашніх умовах заборонено.
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