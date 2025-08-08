Не домашній улюбленець. За яких тварин в Україні можуть оштрафувати і навіть посадити
В Україні існує офіційний список тварин, яких заборонено утримувати в домашніх умовах. Причини - безпека людей, гуманне поводження з дикими видами та відповідність нормам законодавства.
Яких тварин не можна тримати вдома
Згідно з чинними правилами, не можна тримати вдома:
- великих хижаків (левів, тигрів, ведмедів, леопардів, гепардів);
- приматів (шимпанзе, макак, бабуїнів, капуцинів);
- отруйних змій і павуків (кобр, гюрз, скорпіонів, тарантулів);
- крокодилів та алігаторів;
- хижих птахів і видів із Червоної книги (орлів, яструбів, сов);
- морських ссавців (дельфінів, тюленів, моржів).
Ці тварини можуть бути агресивними, непередбачуваними або потребують умов, які неможливо забезпечити в типовій квартирі.
Наголосимо, що деякі тварини офіційно не під забороною, але їх утримання вдома має певні застереження:
- єнот-полоскун не заборонений, але фахівці попереджають: це дикий вид, здатний на агресію;
- тхорів дозволено тримати, якщо тварина має ветеринарні документи;
- змії - умовно дозволені. Наприклад, неотруйні види (як-от маїсовий полоз) дозволені за наявності документів про походження.
Якщо ж тварину виловили в дикій природі, навіть нешкідливу на вигляд, її утримання - протизаконне.
Що каже закон і яке покарання загрожує
Закон "Про захист тварин від жорстокого поводження" забороняє:
- утримання видів, заборонених для приватних осіб;
- неналежні умови, ізоляцію та знущання;
- використання диких тварин у цирках, фотозйомках або як розвагу в готелях чи ресторанах.
Порушення можуть каратись штрафами до 5100 грн. У разі загибелі тварини - можливе навіть позбавлення волі до 3 років.
Стаття 89 Кодексу України про адмінправопорушення за порушення передбачає:
- штраф до 5100 грн;
- конфіскацію тварини;
- заборону на подальше тримання тварин.
Якщо йдеться про вид із Червоної книги або жорстоке поводження - можливе відкриття кримінального провадження за статтею 299 ККУ. Санкції - до 8 років позбавлення волі, штраф до 17 000 гривень або громадські роботи.
Перед тим як заводити екзотичну тварину, варто переглянути перелік заборонених видів (наказ Міндовкілля №541) та проконсультуватися з юристом або ветеринаром.
