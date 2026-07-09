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"Забыл" собаку на балконе в жару: житель Киева получил подозрение из-за гибели животного

18:28 09.07.2026 Чт
3 мин
Что грозит киевлянину за жестокое обращение с животным, которое привело к его смерти?
aimg Ирина Костенко
Жара может быть опасной как для людей, так и для животных (фото иллюстративное: Getty Images)

В Киеве мужчина закрыл собаку на балконе в жару, в результате чего животное погибло. Полиция уже сообщила ему о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Национальной полиции Украины.

Главное:

  • Обстоятельства трагедии: 37-летний киевлянин оставил своего французского бульдога по имени Рафик закрытым на балконе в жаркий день и ушел из дома, в результате чего животное погибло.
  • Что узнала полиция: собака долгое время находилась под прямыми солнечными лучами без доступа к воде, еде и возможности спрятаться от жары, а ее хозяин и раньше вел себя жестоко.
  • Официальная позиция: правоохранители сообщили владельцу собаки о подозрении в жестоком обращении с животным, что привело к его гибели.
  • Возможное наказание: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Что известно об обстоятельствах трагедии

Украинцам рассказали, что в полицию Киева обратилась жительница одного из жилых комплексов микрорайона "Теремки".

Она сообщила, что ее сосед:

  • намеренно оставил домашнюю собаку закрытой на балконе;
  • в результате этого животное погибло.

По данным следствия, 37-летний местный житель - владелец французского бульдога по имени Рафик - на самом деле оставил животное закрытым на балконе собственной квартиры в жаркий день.

Сам он при этом ушел из дома.

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Правоохранители уточнили, что собака долгое время находилась под прямыми солнечными лучами:

  • без доступа к воде и пище;
  • без возможности укрыться от жары.

"В результате длительного влияния высокой температуры животное погибло", - констатировали в отделе коммуникации полиции Киева.

Французский бульдог Рафик остался закрытым на балконе и погиб (фото: npu.gov.ua)

Какое наказание грозит мужчине

Сообщается, что полицейские опросили также жильцов дома.

По их словам, мужчина и раньше жестоко обращался с собакой:

  • применял к нему физическую силу;
  • привязывал к деревьям;
  • оставлял без должного ухода.

Собрав достаточную доказательную базу, следователи Голосеевского управления полиции (при процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры) сообщили фигуранту дела о подозрении по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о "жестоком обращении с животным, которое привело к его гибели".

37-летнему киевлянину сообщили о подозрении (фото: npu.gov.ua)

"Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет", - подытожили в полиции.

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