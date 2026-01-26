ua en ru
В Україні хочуть дозволити передавати домашніх тварин за заповітом: що треба знати власникам

Понеділок 26 січня 2026 16:09
UA EN RU
В Україні хочуть дозволити передавати домашніх тварин за заповітом: що треба знати власникам Домашніх тварин можна буде передавати по заповіту (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У Верховній Раді зареєстрували проект нової редакції Цивільного кодексу України, який передбачає масштабне оновлення приватного права. Серед новацій - можливість офіційно передавати домашніх тварин у спадок, визначаючи умови їх утримання та догляду.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на проект Цивільного кодексу.

Тварини - окремо в заповіті

Однією з найбільш резонансних змін у ЦК стала можливість заповідального розпорядження щодо домашніх тварин. Це передбачено у Книзі сьомій "Спадкове право".

Заповідач зможе:

  • визначити особу, якій передаються домашні тварини;
  • встановити умови їх утримання, догляду та забезпечення.

Таким чином тварини вперше чітко врегульовуються як окремий елемент змісту заповіту.

Що ще зміниться у спадковому праві

Проект Книги сьомої пропонує сучасну та узгоджену модель спадкового права, яка враховує нові типи активів і життєві сценарії. Зокрема, документ:

  • "оцифровує" спадкові процедури;
  • посилює захист вразливих інтересів спадкоємців;
  • запроваджує інструменти управління та охорони спадкового майна.

Також спадкоємцям передаватимуться права на:

  • відшкодування шкоди;
  • присуджену судом неустойку;
  • компенсацію моральної шкоди;
  • інші виплати, які спадкодавець міг отримати за життя.

Більше черг спадкоємців

Ще одна важлива новація - розширення спадкування за законом. Кількість черг спадкоємців планують збільшити з п’яти до шести.

У пояснювальній записці зазначається, що оновлена Книга сьома не лише модернізує окремі норми, а й формує сучасний спадковий контур для економіки та суспільства, чітко визначаючи спадкове майно в умовах нових активів і компенсаційних механізмів.

Європейська модель приватного права

Автори документа наголошують: оновлення має усунути застарілу термінологію, внутрішні суперечності в законодавстві та наблизити українське цивільне право до стандартів ЄС.

Нова редакція орієнтована на принципи справедливості, захисту слабшої сторони та інші базові цінності Європейського Союзу.

До розробки документа долучилися 247 експертів, а загальний обсяг кодексу становить 832 сторінки. Він складається з дев’яти книг - від загальної частини до приватного міжнародного права.

Читайте також про те, що у Київраді зареєстрували проект рішення, який дозволить власникам бізнесу в столиці самостійно визначати правила відвідування закладів людьми з тваринами.

Раніше ми писали, що закон прямо не забороняє приходити до закладів із домашніми тваринами, але місцева влада може встановлювати обмеження. В Києві чинні правила забороняють відвідувати магазини, кафе, аптеки, навчальні та медичні заклади з домашніми тваринами (крім собак-поводирів). Ці обмеження встановлює місцева влада. За порушення передбачене попередження або штраф.

