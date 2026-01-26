В Україні хочуть дозволити передавати домашніх тварин за заповітом: що треба знати власникам
У Верховній Раді зареєстрували проект нової редакції Цивільного кодексу України, який передбачає масштабне оновлення приватного права. Серед новацій - можливість офіційно передавати домашніх тварин у спадок, визначаючи умови їх утримання та догляду.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на проект Цивільного кодексу.
Тварини - окремо в заповіті
Однією з найбільш резонансних змін у ЦК стала можливість заповідального розпорядження щодо домашніх тварин. Це передбачено у Книзі сьомій "Спадкове право".
Заповідач зможе:
- визначити особу, якій передаються домашні тварини;
- встановити умови їх утримання, догляду та забезпечення.
Таким чином тварини вперше чітко врегульовуються як окремий елемент змісту заповіту.
Що ще зміниться у спадковому праві
Проект Книги сьомої пропонує сучасну та узгоджену модель спадкового права, яка враховує нові типи активів і життєві сценарії. Зокрема, документ:
- "оцифровує" спадкові процедури;
- посилює захист вразливих інтересів спадкоємців;
- запроваджує інструменти управління та охорони спадкового майна.
Також спадкоємцям передаватимуться права на:
- відшкодування шкоди;
- присуджену судом неустойку;
- компенсацію моральної шкоди;
- інші виплати, які спадкодавець міг отримати за життя.
Більше черг спадкоємців
Ще одна важлива новація - розширення спадкування за законом. Кількість черг спадкоємців планують збільшити з п’яти до шести.
У пояснювальній записці зазначається, що оновлена Книга сьома не лише модернізує окремі норми, а й формує сучасний спадковий контур для економіки та суспільства, чітко визначаючи спадкове майно в умовах нових активів і компенсаційних механізмів.
Європейська модель приватного права
Автори документа наголошують: оновлення має усунути застарілу термінологію, внутрішні суперечності в законодавстві та наблизити українське цивільне право до стандартів ЄС.
Нова редакція орієнтована на принципи справедливості, захисту слабшої сторони та інші базові цінності Європейського Союзу.
До розробки документа долучилися 247 експертів, а загальний обсяг кодексу становить 832 сторінки. Він складається з дев’яти книг - від загальної частини до приватного міжнародного права.
