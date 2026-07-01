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Від штрафу до 8 років в'язниці: як в Україні карають за жорстокість до тварин

08:07 01.07.2026 Ср
3 хв
Чи є вже реальні випадки, коли винні потрапляли за ґрати?
aimg Василина Копитко aimg Євген Буліменко Експерт
Від штрафу до 8 років в'язниці: як в Україні карають за жорстокість до тварин У деяких випадках тварину можуть конфіскувати у власників (фото: Freepik)
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В Україні питання захисту тварин стає дедалі актуальнішим, а судова практика - жорсткішою. За знущання винуватцю загрожує як адміністративна, так і кримінальна відповідальність, аж до позбавлення волі.

У коментарі РБК-Україна юрист Євген Буліменко розповів, як в Україні карають за жорстоке поводження із тваринами.

Головне:

  • Дворівнева відповідальність: За знущання без тяжких наслідків передбачені штрафи (до 8 500 грн), за каліцтво або смерть тварини - кримінальна відповідальність.
  • Суворе покарання: Максимальний термін позбавлення волі за жорстоке поводження з тваринами сягає 8 років, якщо злочин вчинено з особливою жорстокістю або повторно.
  • Конфіскація: У будь-якому випадку суд може вилучити тварину у власника, якщо встановлено загрозу для її життя або здоров’я.
  • Реальна практика: Суди вже виносять вироки з реальними тюремними термінами (наприклад, чотири роки позбавлення волі за поранення тварини з мисливської зброї).

Адміністративна відповідальність

Якщо дії призвели до мучення чи фізичного болю, але не закінчилися каліцтвом або смертю тварини, настає адміністративна відповідальність (ст. 89 КУпАП).

  • Штрафи: від 3 400 до 5 100 грн.
  • За повторні порушення: від 5 100 до 8 500 грн або адміністративний арешт до 15 діб.

"У таких випадках суд може застосувати додаткову санкцію - конфіскацію тварини, якщо власник становить загрозу для її здоров’я чи життя", - каже Буліменко.

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Кримінальна відповідальність

Якщо ж тварина отримала тілесні ушкодження, була покалічена чи загинула, дії кваліфікуються за ст. 299 Кримінального кодексу України.

  • Базове покарання: обмеження або позбавлення волі на строк від 1 до 3 років.
  • Обтяжуючі обставини: якщо злочин вчинено у присутності дитини (3-5 років тюрми) або з особливою жорстокістю, повторно чи групою осіб (5-8 років позбавлення волі).

Суди все частіше виносять обвинувальні вироки за подібні злочини. Показовою є справа № 371/1068/23, розглянута Миронівським райсудом Київської області у березні 2026 року.

"Чоловік у стані алкогольного сп’яніння вистрілив у собаку з мисливської рушниці, спричинивши тварині вогнепальні поранення та переломи. Суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі, звільнивши від відбування з випробувальним терміном у два роки", - розповів Буліменко.

У разі виявлення фактів жорстокого поводження з тваринами потрібно звертатись до правоохоронців.

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Нещодавно ми також писали про те, що в Івано-Франківській області під час фестивалю "Коні Бойківщини" коней змушували тягнути важкі колоди, тварин при цьому били. Правоохоронці взялися за розслідування факту можливого жорстокого поводження з тваринами.

Важливо: Цей матеріал має виключно ознайомчий характер і не є юридичною консультацією. РБК-Україна не несе відповідальності за дії, вчинені на основі цієї інформації. У разі потреби в правовій допомозі або тлумаченні законодавства рекомендуємо звернутися до кваліфікованого юриста.

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