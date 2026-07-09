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"Забув" собаку на балконі в спеку: житель Києва отримав підозру через загибель тварини

18:28 09.07.2026 Чт
3 хв
Що загрожує киянину за жорстоке поводження з твариною, яке призвело до її смерті?
aimg Ірина Костенко
"Забув" собаку на балконі в спеку: житель Києва отримав підозру через загибель тварини Спека може бути небезпечною як для людей, так і для тварин (фото ілюстративне: Getty Images)
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У Києві чоловік зачинив собаку на балконі у спеку, внаслідок чого тварина загинула. Поліція вже повідомила йому про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Національної поліції України.

Головне:

  • Обставини трагедії: 37-річний киянин залишив свого французького бульдога на ім'я Рафік зачиненим на балконі у спекотний день і пішов з дому, внаслідок чого тварина загинула.
  • Що дізналась поліція: собака тривалий час перебував під прямими сонячними променями без доступу до води, їжі та можливості сховатись від спеки, а його господар і раніше поводився жорстоко.
  • Офіційна позиція: правоохоронці повідомили власнику собаки про підозру в жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі.
  • Можливе покарання: санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Що відомо про обставини трагедії

Українцям розповіли, що до поліції Києва звернулася мешканка одного з житлових комплексів мікрорайону "Теремки".

Вона повідомила, що її сусід:

  • навмисно залишив домашнього собаку зачиненим на балконі;
  • внаслідок цього тварина загинула.

За даними слідства, 37-річний місцевий мешканець - власник французького бульдога на ім'я Рафік - насправді залишив тварину зачиненою на балконі власної квартири у спекотний день.

Сам він при цьому пішов із дому.

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Правоохоронці уточнили, що собака тривалий час перебував під прямими сонячними променями:

  • без доступу до води та їжі;
  • без можливості сховатися від спеки.

"Внаслідок тривалого впливу високої температури тварина загинула", - констатували у відділі комунікації поліції Києва.

&quot;Забув&quot; собаку на балконі в спеку: житель Києва отримав підозру через загибель твариниФранцузький бульдог Рафік залишився зачиненим на балконі та загинув (фото: npu.gov.ua)

Яке покарання загрожує чоловіку

Повідомляється, що поліцейські опитали також мешканців будинку.

За їхніми словами, чоловік і раніше жорстоко поводився із собакою:

  • застосовував до нього фізичну силу;
  • прив'язував до дерев;
  • залишав без належного догляду.

Зібравши достатню доказову базу, слідчі Голосіївського управління поліції (за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури) повідомили фігуранту справи про підозру за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України.

Йдеться про "жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі".

&quot;Забув&quot; собаку на балконі в спеку: житель Києва отримав підозру через загибель тварини37-річному киянину повідомили про підозру (фото: npu.gov.ua)

"Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років", - підсумували у поліції.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що домашніх тварин в Україні хочуть дозволити передавати за заповітом.

Крім того, ми пояснювали, яких тварин утримувати в домашніх умовах заборонено.

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