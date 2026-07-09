"Забув" собаку на балконі в спеку: житель Києва отримав підозру через загибель тварини
У Києві чоловік зачинив собаку на балконі у спеку, внаслідок чого тварина загинула. Поліція вже повідомила йому про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Національної поліції України.
Головне:
- Обставини трагедії: 37-річний киянин залишив свого французького бульдога на ім'я Рафік зачиненим на балконі у спекотний день і пішов з дому, внаслідок чого тварина загинула.
- Що дізналась поліція: собака тривалий час перебував під прямими сонячними променями без доступу до води, їжі та можливості сховатись від спеки, а його господар і раніше поводився жорстоко.
- Офіційна позиція: правоохоронці повідомили власнику собаки про підозру в жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі.
- Можливе покарання: санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.
Що відомо про обставини трагедії
Українцям розповіли, що до поліції Києва звернулася мешканка одного з житлових комплексів мікрорайону "Теремки".
Вона повідомила, що її сусід:
- навмисно залишив домашнього собаку зачиненим на балконі;
- внаслідок цього тварина загинула.
За даними слідства, 37-річний місцевий мешканець - власник французького бульдога на ім'я Рафік - насправді залишив тварину зачиненою на балконі власної квартири у спекотний день.
Сам він при цьому пішов із дому.
Правоохоронці уточнили, що собака тривалий час перебував під прямими сонячними променями:
- без доступу до води та їжі;
- без можливості сховатися від спеки.
"Внаслідок тривалого впливу високої температури тварина загинула", - констатували у відділі комунікації поліції Києва.
Французький бульдог Рафік залишився зачиненим на балконі та загинув (фото: npu.gov.ua)
Яке покарання загрожує чоловіку
Повідомляється, що поліцейські опитали також мешканців будинку.
За їхніми словами, чоловік і раніше жорстоко поводився із собакою:
- застосовував до нього фізичну силу;
- прив'язував до дерев;
- залишав без належного догляду.
Зібравши достатню доказову базу, слідчі Голосіївського управління поліції (за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури) повідомили фігуранту справи про підозру за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України.
Йдеться про "жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі".
37-річному киянину повідомили про підозру (фото: npu.gov.ua)
"Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років", - підсумували у поліції.
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