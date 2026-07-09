"Забыл" собаку на балконе в жару: житель Киева получил подозрение из-за гибели животного
В Киеве мужчина закрыл собаку на балконе в жару, в результате чего животное погибло. Полиция уже сообщила ему о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Национальной полиции Украины.
Главное:
- Обстоятельства трагедии: 37-летний киевлянин оставил своего французского бульдога по имени Рафик закрытым на балконе в жаркий день и ушел из дома, в результате чего животное погибло.
- Что узнала полиция: собака долгое время находилась под прямыми солнечными лучами без доступа к воде, еде и возможности спрятаться от жары, а ее хозяин и раньше вел себя жестоко.
- Официальная позиция: правоохранители сообщили владельцу собаки о подозрении в жестоком обращении с животным, что привело к его гибели.
- Возможное наказание: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
Что известно об обстоятельствах трагедии
Украинцам рассказали, что в полицию Киева обратилась жительница одного из жилых комплексов микрорайона "Теремки".
Она сообщила, что ее сосед:
- намеренно оставил домашнюю собаку закрытой на балконе;
- в результате этого животное погибло.
По данным следствия, 37-летний местный житель - владелец французского бульдога по имени Рафик - на самом деле оставил животное закрытым на балконе собственной квартиры в жаркий день.
Сам он при этом ушел из дома.
Правоохранители уточнили, что собака долгое время находилась под прямыми солнечными лучами:
- без доступа к воде и пище;
- без возможности укрыться от жары.
"В результате длительного влияния высокой температуры животное погибло", - констатировали в отделе коммуникации полиции Киева.
Французский бульдог Рафик остался закрытым на балконе и погиб (фото: npu.gov.ua)
Какое наказание грозит мужчине
Сообщается, что полицейские опросили также жильцов дома.
По их словам, мужчина и раньше жестоко обращался с собакой:
- применял к нему физическую силу;
- привязывал к деревьям;
- оставлял без должного ухода.
Собрав достаточную доказательную базу, следователи Голосеевского управления полиции (при процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры) сообщили фигуранту дела о подозрении по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины.
Речь идет о "жестоком обращении с животным, которое привело к его гибели".
37-летнему киевлянину сообщили о подозрении (фото: npu.gov.ua)
"Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет", - подытожили в полиции.
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