"Забыл" собаку на балконе в жару: житель Киева получил подозрение из-за гибели животного

В Киеве мужчина закрыл собаку на балконе в жару, в результате чего животное погибло. Полиция уже сообщила ему о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Национальной полиции Украины.

Главное: Обстоятельства трагедии : 37-летний киевлянин оставил своего французского бульдога по имени Рафик закрытым на балконе в жаркий день и ушел из дома, в результате чего животное погибло.

: 37-летний киевлянин оставил своего французского бульдога по имени Рафик закрытым на балконе в жаркий день и ушел из дома, в результате чего животное погибло. Что узнала полиция : собака долгое время находилась под прямыми солнечными лучами без доступа к воде, еде и возможности спрятаться от жары, а ее хозяин и раньше вел себя жестоко.

: собака долгое время находилась под прямыми солнечными лучами без доступа к воде, еде и возможности спрятаться от жары, а ее хозяин и раньше вел себя жестоко. Официальная позиция : правоохранители сообщили владельцу собаки о подозрении в жестоком обращении с животным, что привело к его гибели.

: правоохранители сообщили владельцу собаки о подозрении в жестоком обращении с животным, что привело к его гибели. Возможное наказание: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Что известно об обстоятельствах трагедии

Украинцам рассказали, что в полицию Киева обратилась жительница одного из жилых комплексов микрорайона "Теремки".

Она сообщила, что ее сосед:

намеренно оставил домашнюю собаку закрытой на балконе;

в результате этого животное погибло.

По данным следствия, 37-летний местный житель - владелец французского бульдога по имени Рафик - на самом деле оставил животное закрытым на балконе собственной квартиры в жаркий день.

Сам он при этом ушел из дома.

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Правоохранители уточнили, что собака долгое время находилась под прямыми солнечными лучами:

без доступа к воде и пище;

без возможности укрыться от жары.

"В результате длительного влияния высокой температуры животное погибло", - констатировали в отделе коммуникации полиции Киева.

Французский бульдог Рафик остался закрытым на балконе и погиб (фото: npu.gov.ua)

Какое наказание грозит мужчине

Сообщается, что полицейские опросили также жильцов дома.

По их словам, мужчина и раньше жестоко обращался с собакой:

применял к нему физическую силу;

привязывал к деревьям;

оставлял без должного ухода.

Собрав достаточную доказательную базу, следователи Голосеевского управления полиции (при процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры) сообщили фигуранту дела о подозрении по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о "жестоком обращении с животным, которое привело к его гибели".

37-летнему киевлянину сообщили о подозрении (фото: npu.gov.ua)

"Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет", - подытожили в полиции.