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Радники пропонували Путіну перемир'я по лінії фронту, але він хоче захопити Донбас, - Reuters

14:44 09.07.2026 Чт
2 хв
Є фактор, через який Путін хоче і надалі воювати
aimg Олена Чупровська
Радники пропонували Путіну перемир'я по лінії фронту, але він хоче захопити Донбас, - Reuters Фото: хазяїн Кремля Володимир Путін (Getty Images)
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Глава Кремля Володимир Путін не планує зупиняти війну проти України, попри мирні зусилля президента США Дональда Трампа. Є фактор, що зміцнив його рішучість воювати далі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела Reuters, близькі до Кремля.

Ескалація замість миру

Джерела кажуть, що Путін, найімовірніше, загострить війну найближчими місяцями - попри заяву Дональда Трампа, що рішення "ближче, ніж люди думають".

Що повідомили джерела

Reuters із посиланням на трьох співрозмовників, близьких до Кремля, пише, що російський диктатор не підтримує ідею мирних переговорів із Києвом.

Двоє джерел вважають, що найближчими місяцями існує висока ймовірність нового загострення війни. Один із них, який регулярно зустрічається з Путіним, заявив, що така ймовірність є дуже високою.

За словами співрозмовників агентства, Путін і надалі вважає своїм головним завданням встановлення контролю над усім Донбасом. Одне з джерел також повідомило, що глава Кремля нещодавно розкритикував радників, які пропонували припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту.

Чому говорять про ескалацію

За інформацією Reuters, останні удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах, портах і паливній інфраструктурі не змусили Кремль переглянути свої плани.

Навпаки, співрозмовники агентства стверджують, що ці атаки ще більше посилили намір російського керівництва продовжувати бойові дії.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі Reuters заявив:

"Росія готова до мирного врегулювання, але має достатньо можливостей діяти самостійно та продовжувати спеціальну військову операцію".

Що кажуть в Україні

У коментарі Reuters високопосадовець України повідомив, що дані української розвідки протягом останніх місяців свідчать про підготовку Росії до нових військових дій, а не до миру.

За його словами, йдеться про можливі нові операції як на території України, так і про інші потенційні сценарії.

Нагадаємо, через нестачу ракет до зенітних комплексів Patriot українські військові вже перейшли з автоматичного на ручний режим роботи ППО - оператори самі обирають, які цілі збивати, щоб економити дефіцитні боєприпаси.

Тим часом президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати нададуть Україні ліцензію на власне виробництво ракет-перехоплювачів Patriot, і виробництво може запрацювати вже за два-три місяці.

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