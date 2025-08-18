Забарный покорил фанатов ПСЖ: как украинец провел дебютный матч

Украинский защитник Илья Забарный успешно дебютировал за "Пари Сен-Жермен" против "Нанта" в чемпионате Франции.

Как прошел матч ПСЖ - "Нант"

Первый тайм завершился без забитых голов, хотя ПСЖ полностью контролировал игру. Парижане владели мячом 74% времени, нанесли девять ударов, дважды пробили в створ ворот и еще один раз попали в каркас.

Единственный гол встречи был забит на 67-й минуте. Защитник Нуну Мендеш отдал пас на Витиньо, который с границы штрафной площадки пробил мимо голкипера "Нанта" Антони Лопеша. Через десять минут мог отличиться Гонсалу Рамос, однако его мяч после передачи Витиньи отменили из-за офсайда.

Выступление Забарного

Илья Забарный провел на поле весь матч. За 90 минут украинец совершил один вынос мяча и один перехват, выиграл две наземные дуэли, но уступил в двух воздушных.

Защитник выполнил 64 передачи, из которых 61 была точной, однако пять раз терял мяч.

Статистический портал SofaScore оценил дебют украинца в 7,3 балла - это четвертый самый высокий показатель среди всех участников поединка.

Реакция болельщиков

После игры фанаты отметили надежную игру украинца. В соцсетях Забарного называли "настоящим боссом" и подчеркивали его спокойствие в защитных действиях.

"Забарный - отличный дебют, браво ему", - написал один из болельщиков.

"Очень доволен первым матчем Ильи. Было видно, почему Луис Энрике так настаивал на его трансфере", отметил другой фанат.

Хотя некоторые пользователи упоминали несколько неточных передач на старте игры, общая оценка выступления украинца была преимущественно положительной.

Что известно о Забарном

22-летний центральный защитник недавно присоединился к ПСЖ из английского "Борнмута" за 63 млн евро, став вторым самым дорогим украинским футболистом в истории.

В прошлом сезоне за английский клуб он сыграл 39 матчей, сделал один ассист и 37 раз выходил в стартовом составе.

За сборную Украины Забарный провел 49 матчей и трижды забивал.

Также он входит в топ-3 самых молодых капитанов национальной команды, выведя ее на поле в 22 года и 283 дня.

Следующий матч

Во втором туре Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" встретится с "Анже". Матч состоится в пятницу, 22 августа, начало в 21:45 по киевскому времени.