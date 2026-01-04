Зʼявились супутникові фото з наслідками ударів США по Венесуелі

Сполучені Штати 3 січня 2026 року провели військову операцію на базі Фуерте Тіуна у Каракасі, де був захоплений президент Венесуели Ніколас Мадуро разом із дружиною.

За словами президента Трампа, Мадуро намагався втекти, але американські війська швидко взяли його під контроль.

Операцію здійснив підрозділ спеціального призначення "Дельта" армії США, а місцеві джерела ЦРУ допомогли визначити точне місцезнаходження Мадуро. Під час операції гелікоптери зазнали обстрілу, проте військові та ФБР успішно увійшли на територію бази.

Супутникові знімки показують значні руйнування військових будівель та обладнання на Фуерте Тіуна після ударів. Крім головної бази, постраждали також авіабаза Ла-Карлота, сигнальна антена Ель-Вулкан та порт Ла-Гуайра.

Фото: наслідки ударів США по базі в Фуерте Тіуна (cbsnews.com)

Фуерте Тіуна - найбільший військовий комплекс Венесуели, ключовий для безпеки Каракаса.

Реакція світу на операцію США в Венесуелі

Захоплення Мадуро стало одним із наймасштабніших ударів США за останні роки у Латинській Америці, викликавши швидкі міжнародні реакції та серйозну стурбованість у Венесуелі.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон давно виступає за передачу влади у Венесуелі і ніколи не визнавав Ніколаса Мадуро легітимним президентом.

За його словами, найближчими днями уряд Великої Британії обговорить розвиток ситуації з американськими партнерами, прагнучи забезпечити "безпечну та мирну передачу влади легітимному уряду, який відображатиме волю венесуельського народу".

Президент України Володимир Зеленський прокоментував операцію США із захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро, пожартувавши, що американці "знають, що робити", натякаючи на "іншого диктатора".

Китай засудив дії США щодо Венесуели, назвавши їх порушенням міжнародного права, та закликав негайно звільнити президента Ніколаса Мадуро та його дружину.

У МЗС Китаю висловили серйозну стурбованість через примусове затримання та депортацію Мадуро.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв з іронією прокоментував події у Венесуелі, назвавши дії американської армії "чудовим прикладом миротворчості".

Він зауважив, що жорстка військова операція в незалежній країні, яка нічим не загрожувала США. Захоплення спецназом легально обраного президента з дружиною - звичайно, усе в межах міжнародного права та національного законодавства, узгоджено з Конгресом.

Згодом у різних містах США відбулися акції протесту проти військової операції у Венесуелі.