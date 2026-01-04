ua en ru
У Венесуелі вирішили, хто виконуватиме обов'язки президента замість Мадуро

Венесуела, Неділя 04 січня 2026 09:20
UA EN RU
У Венесуелі вирішили, хто виконуватиме обов'язки президента замість Мадуро Фото: Делсі Родрігес (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Конституційна палата Верховного суду Венесуели постановила, що віцепрезидент Делсі Родрігес виконуватиме обов'язки президента країни на час відсутності Ніколаса Мадуро, якого захопили США в ході військової операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У рішенні суду зазначено, що Родрігес обійме "посаду президента Боліваріанської Республіки Венесуела з метою забезпечення адміністративної безперервності та всебічного захисту нації".

Також зазначено, що суд обговорить це питання з метою "визначення правової бази, яка гарантуватиме безперервність функціонування держави, управління урядом та захист суверенітету в умовах вимушеної відсутності президента республіки".

Згідно з конституцією Венесуели, за відсутності Мадуро влада в країні має перейти до віцепрезидента.

Водночас раніше ЗМІ повідомляли, що наразі Родрігес перебуває в Росії.

Військова операція США у Венесуелі

Нагадаємо, вчора, 3 січня, Сполучені Штати провели військову операцію в Каракасі, столиці Венесуели. До неї залучили авіацію, Військово-морські сили США, безпілотники та агентурну мережу ЦРУ.

Метою операції було затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Разом із ним американські сили також затримали його дружину Сілію Флорес. Їх вивезли до США, зараз вони перебувають під вартою.

Президент США Дональд Трамп оприлюднив перше фото Мадуро після затримання - знімок було зроблено на борту американського десантного корабля USS Iwo Jima.

Того ж дня прокуратура Південного округу Нью-Йорка висунула Мадуро низку обвинувачень. Йому інкримінують змову з метою наркотероризму, організацію постачання кокаїну до США, незаконне володіння автоматичною зброєю та вибуховими пристроями, а також змову щодо їх використання проти Сполучених Штатів.

Зазначимо, раніше ми повідомляли, що після затримання Мадуро і його дружини військами США подальший розвиток ситуації у Венесуелі може відбутися за трьома сценаріями: конституційна передача влади, військовий переворот або повний розпад режиму.

Водночас конституція країни передбачає перехід повноважень до віцепрезидента Делсі Родрігес, яка вже заявила, що уряд не має інформації про місцеперебування Мадуро і його дружини.

