У Венесуелі вирішили, хто виконуватиме обов'язки президента замість Мадуро

Конституційна палата Верховного суду Венесуели постановила, що віцепрезидент Делсі Родрігес виконуватиме обов'язки президента країни на час відсутності Ніколаса Мадуро, якого захопили США в ході військової операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У рішенні суду зазначено, що Родрігес обійме "посаду президента Боліваріанської Республіки Венесуела з метою забезпечення адміністративної безперервності та всебічного захисту нації". Також зазначено, що суд обговорить це питання з метою "визначення правової бази, яка гарантуватиме безперервність функціонування держави, управління урядом та захист суверенітету в умовах вимушеної відсутності президента республіки". Згідно з конституцією Венесуели, за відсутності Мадуро влада в країні має перейти до віцепрезидента. Водночас раніше ЗМІ повідомляли, що наразі Родрігес перебуває в Росії.