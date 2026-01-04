Появились спутниковые фото с последствиями ударов США по Венесуэле

Соединенные Штаты 3 января 2026 года провели военную операцию на базе Фуэрте Тиуна в Каракасе, где был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой.

По словам президента Трампа, Мадуро пытался сбежать, но американские войска быстро взяли его под контроль.

Операцию осуществило подразделение специального назначения "Дельта" армии США, а местные источники ЦРУ помогли определить точное местонахождение Мадуро. Во время операции вертолеты подверглись обстрелу, однако военные и ФБР успешно вошли на территорию базы.

Спутниковые снимки показывают значительные разрушения военных зданий и оборудования на Фуэрте Тиуна после ударов. Кроме главной базы, пострадали также авиабаза Ла-Карлота, сигнальная антенна Эль-Вулкан и порт Ла-Гуайра.

Фото: последствия ударов США по базе в Фуэрте Тиуна (cbsnews.com)

Фуэрте Тиуна - крупнейший военный комплекс Венесуэлы, ключевой для безопасности Каракаса.

Реакция мира на операцию США в Венесуэле

Захват Мадуро стал одним из самых масштабных ударов США за последние годы в Латинской Америке, вызвав быстрые международные реакции и серьезную обеспокоенность в Венесуэле.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон давно выступает за передачу власти в Венесуэле и никогда не признавал Николаса Мадуро легитимным президентом.

По его словам, в ближайшие дни правительство Великобритании обсудит развитие ситуации с американскими партнерами, стремясь обеспечить "безопасную и мирную передачу власти легитимному правительству, которое будет отражать волю венесуэльского народа".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал операцию США по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, пошутив, что американцы "знают, что делать", намекая на "другого диктатора".

Китай осудил действия США в отношении Венесуэлы, назвав их нарушением международного права, и призвал немедленно освободить президента Николаса Мадуро и его жену.

В МИД Китая выразили серьезную обеспокоенность из-за принудительного задержания и депортации Мадуро.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал события в Венесуэле, назвав действия американской армии "прекрасным примером миротворчества".

Он отметил, что жесткая военная операция в независимой стране, которая ничем не угрожала США. Захват спецназом легально избранного президента с женой - конечно, все в рамках международного права и национального законодательства, согласовано с Конгрессом.

Впоследствии в разных городах США прошли акции протеста против военной операции в Венесуэле.