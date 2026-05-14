Ювілейний День вишиванки в Україні та світі: коли святкувати у 2026 році й що з програмою

У 2026 році Всесвітній день вишиванки відзначає свій 20-річний ювілей. Нинішнє свято присвячене підтримці культурної спадщини окупованих регіонів, об'єднуючи людей в Україні та за кордоном.
Традиція відзначати День вишиванки зародилась на факультеті історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2006 році.
Саме тоді студентка (на той час) Леся Воронюк звернулась до своїх друзів з ідеєю обрати день, щоб всім разом одягнутися у вишиті сорочки.
Так сформувалась команда однодумців - оргкомітет свята, який досі активно працює та розвиває цю ідею.
Спершу акцію підтримали лише кілька десятків студентів і викладачів, однак вже наступного року до неї почали долучатися інші факультети університету.
Із року в рік День вишиванки розростався всією Україною завдяки студентству та небайдужим громадянам, а у 2010 році (завдяки українській діаспорі), свято набуло статусу Всесвітнього.
У 2015 році, зважаючи на важливість події та запити щодо просвітницько-гуманітарних проектів, оргкомітет свята створив відповідну громадську організацію - "Всесвітній день вишиванки".
Сьогодні Всесвітній день вишиванки покликаний єднати українців крізь простір і час, поширюючи та актуалізуючи:
Започаткована студентами акція сьогодні стала одним із найулюбленіших та наймасовіших свят українців та солідарних з Україною іноземців по всьому світу (до нього щороку долучається понад 100 країн).
Цей день важливий ще й тим, що перетворився по суті:
Вирахувати дату Всесвітнього дня вишиванки - просто, адже свято щороку відзначають у третій четверг травня.
Такий "фіксований день", за словами організаторів, було обрано з багатьох причин.
Але основна з них - День вишиванки має припадати саме на робочий день (як нагадування про те, що вишита сорочка завжди була невід'ємною частиною життя українців).
Отже, цього року Всесвітній день вишиванки відзначатимуть 21 травня - в Україні та світі.
У 2026 році Всесвітньому дню вишиванки виповнюється 20 років.
"За ці роки воно набуло небачених масштабів, його знають та відзначають у всьому світі та на усіх континентах. Наша команда пишається кожним, хто щороку у третій четвер травня одягав вишиванку. Тільки завдяки вам традиція живе й житиме ще багато десятиліть", - констатували раніше його організатори.
Уточнюється, що цьогорічне свято присвячене культурній спадщині окупованих регіонів України - Донеччини, Луганщини, Криму, Херсонщини, Запоріжжя та Харківщини.
Відзначити ювілей Всесвітнього дня вишиванки не складно:
"Адже одягати вишиванку - це бути відповідальним за майбутнє України", - нагадали організатори свята.
Із українцями поділились також офіційною програмою заходів з нагоди цього дня у Чернівцях і Києві.
Повідомляється також, що цього року в День вишиванки створюють нову традицію "Вишита стрічка пам'яті" - на честь полеглих захисників та захисниць України.
У рамках відзначення Всесвітнього дня вишиванки всім небайдужим українцям і друзям нашої країни повідомили також про запуск флешмобу "Світ у вишиванці. Україна у серці. 20".
Авторкою ідеї такої акції виступила волонтерка і громадська діячка Майя Фисюк.
"Цього дня українці в різних куточках планети об'єднуються в один символ "20" - кількість років традиції, що стала голосом нації у світі", - пояснили громадянам.
Суть флешмобу полягає в тому, що його учасники:
Численні заходи з нагоди 20-річчя свята заплановані не лише в Україні, але і за кордоном.
Так, наприклад, у Будапешті (Угорщина) 17 травня відбудеться презентація проекту "Вишиті розмови поколінь".
Його головною подією стане презентація 12 вишитих стародавніх українських сорочок, створених завдяки безпосередньому вивченню автентичних оригіналів.
У межах заходу гості також зможуть:
Впродовж 21-24 травня у Турині (Італія) запланована виставка "Українська вишита спадщина", на якій будуть представлені:
Крім того, у межах програми - показ документального фільму "Спадок нації" та благодійний проект "Сорочка для захисника".
На 23 травня у Вільнюсі (Литва) запланована інша унікальна культурна подія - великий спільний українсько-литовський хор Vyshyvanka Choir 2026, присвячений Дню вишиванки.
Очікується, що ініціатива об'єднає сотні учасників - як символ підтримки України та дружби між двома народами.
